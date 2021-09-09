Анна Цивилева, глава «Колмар Груп»: «Несмотря на кризис и пандемию, мы идем по намеченной стратегии»

Анна Цивилева, председатель совета директоров АО «Колмар Груп»

Пандемия коронавируса притормозила деятельность многих компаний. Но крупные участники рынка смогли пережить трудные времена. Причем почти без потерь и срыва сроков строительства. Как это удалось сделать? И какие планы у компании на будущее? Об этом в студии «Комсомольской правды» на Восточном экономическом форуме рассказала председатель совета директоров АО «Колмар Груп» Анна Цивилева.

«НИКАКИЕ ОНЛАЙН-РЕЖИМЫ НЕ ЗАМЕНЯТ ЛИЧНОГО ОБЩЕНИЯ»

- Какая у вас повестка на этом форуме?

- Наша компания находится в активной стадии инвестирования. Для нас очень интересны площадки и взаимодействие с органами власти, чтобы оптимизировать регулирование инвестпроектов. Мне приятно, что нас слышат. Многие наши инициативы реализованы. Надеемся, это поможет другим инвесторам заходить для реализации своих проектов на Дальний Восток. Кроме того, мы являемся экспортно-ориентированной компанией. Для нас важно взаимодействие с иностранными партнерами, коллегами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В этом году мы встречались с нашими коллегами из Индии, потому что этот рынок сейчас, наверное, является одним из приоритетных не только для нашей компании, но и для всей страны в целом.

- Почему такой интерес именно к Индии?

- Потребность в коксующемся угле в Индии постоянно растет. С открытием нашего порта, с возможностью загрузки крупнотоннажных судов появилась возможность отправки наших углей в Индию. Мы уже отправили пробные партии для крупнейших металлургов этой страны. И сейчас взаимодействуем, подбираем ту шихту (смесь материалов, подлежащая переработке в плавильных печах. – Ред.) и те удобные комплектации наших углей, чтобы они использовались на металлургических заводах Индии. Это взаимодействие для нас интересно. А форум - лишний раз встретиться с коллегами, обсудить злободневные вопросы, поделиться радостями, пообщаться. Прошлый год мы пропустили из-за коронавируса. Как показал опыт, никакие онлайн-режимы не заменяют очного общения. Мы безгранично рады, что появилась такая возможность снова.

- Кстати, насколько коронавирус повлиял на деятельность вашего предприятия, на реализацию инвестиционных планов?

- Несмотря на то, что был и экономический кризис, и угольный, плюс все усугубилось пандемией, мы все равно идем по намеченной стратегии и сдаем свои объекты строительства вовремя. За прошлый и текущий годы сдана в эксплуатацию новая крупнейшая шахта, обогатительная фабрика, запущен собственный терминал порта Ванино. На три месяца сместилось открытие фабрики «Денисовская Восточная». Но это не критично. Мы преодолели все трудности, которые были связаны, в первую очередь, и с поставкой иностранного оборудования, и с приездом зарубежных коллег для обучения работе на этом оборудовании наших сотрудников, и с вводом в эксплуатацию. Мы продолжаем активно работать и развивать регион.

ПОМОЩЬ В БОРЬБЕ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПОЖАРОВ И КОРОНАВИРУСА

- Ваши основные производственные площадки находятся в Якутии. Мы видели в новостях, что там творилось этим летом. Как это отразилось на работе компании?

- Это явилось трагедией, я не преувеличиваю, для всей страны. Горело огромное количество гектаров леса, страдали животные. У нас выгорел ряд населенных пунктов, люди лишились жилья. Зима в Якутии приходит очень быстро. Она слишком холодна, чтобы ее можно было пережить во временных сооружениях. Поэтому подобная ситуация не могла оставить нас равнодушными. Были открыты пункты сбора вещей, необходимой бытовой техники для погорельцев, которые мы этим людям потом доставили и передали. Как и многие компании на Дальнем Востоке, мы вкладывали деньги в волонтерский фонд, который участвовал в тушении пожаров. Приняли решение профинансировать закупку стройматериалов для возведения жилья для погорельцев.

- В 2020 году ваша компания активно помогала бороться с последствиями эпидемии коронавируса. В чем заключалась помощь?

- Мы закупали медицинское оборудование, которое было необходимо на тот момент: аппараты ИВЛ и МРТ, тесты, одноразовая форма для медицинского персонала. Произвели оснащение и ремонт палат. Мы отправляли наших сотрудников на реабилитацию, закупали лекарства, заключали договора с аптеками. У нас была открыта горячая линия, чтобы люди, оказавшись в такой ситуации, когда были переполнены больницы, не оказались в растерянности, чтобы им вовремя была оказана медицинская помощь. Мы пережили пандемию без жертв. Предприятие не закрывалось ни на один день.

- У вам почти 6 тысяч сотрудников. И не было ни одного летального случая. Это достижение.

- Хочу сказать с гордостью, что у нас очень активно велась вакцинация наших сотрудников. Она показала положительные результаты. Это и позволило достичь такого результата. Люди у нас болели, но мы пережили этот период без летальных исходов.

«МЫ ОСТРО НУЖДАЕМСЯ В КАДРАХ»

- Вы заключили соглашение о создании Международного центра компетенций в горной отрасли вместе с коллегами из других компаний и с Корпорацией развития Дальнего Востока. В чем суть этого центра?

- Мы нуждаемся в кадрах очень остро. Предприятие быстро растет. Мы увеличиваем штат сотрудников на тысячу человек ежегодно, а то и больше. Причем это высокоспециализированные кадры. Они в дефиците. При этом мы стараемся максимально использовать рабочую силу, которая живет в регионе присутствия. Для нас это удобнее. Мы заключили договора с ссузами, вузами, чтобы люди приходили работать к нам на предприятие, гарантируем для них рабочие места. Тем не менее мы все равно испытываем перманентный кадровый голод. Поэтому мы подписали соглашение о создании Международного центра компетенций, особенность которого заключается в том, что там будут готовить специалистов непосредственно под наши нужды. Если нам требуются горные инженеры, значит увеличится набор на эту специальность. Если нужны горнопроходческие специальности, значит вырастет количество мест для абитуриентов по этой специальности.

- Такую работу надо планировать сильно заранее…

- Конечно. У нас есть четкая стратегия развития. Мы понимаем, сколько персонала и на какую специальность нам нужно в ближайшие годы. Эти соглашения позволяют нам в оперативном режиме готовить на каждый год специалистов по потребностям нашего предприятия. К примеру, сделали практику, которую оплачиваем. Чтобы молодые люди, которые готовятся работать в нашей компании, могли изначально, будучи студентами, познакомиться с профессией, понять, интересно ли им это, смогут ли они здесь жить и трудиться. Им предстоит работать на высокотехнологичном оборудовании, которое требует специального обучения. Поэтому, если мы молодого человека обучили, приняли на работу, а он потом не захочет здесь жить, для нас это очень критично. Нам нужны специалисты, чтобы оборудование не простаивало. А для молодых прогрессивных людей это возможность реализовать себя и в цифровизации, и в новых технологиях, получить жизненный опыт работы в регионах. Для них это будет интересно, есть возможности для карьерного роста. И плюсом – хороший социальный пакет и заработная плата.