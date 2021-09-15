Как мы жили, живем и будем жить еще лучше!

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В этом году компания Procter & Gamble отмечает 30-летие своей деятельности в России – за это время бренды P&G успели стать синонимом удобства и качества для не одного поколения россиян.

Эстетика и бытовые удобства в ранней советской России считались едва ли не мещанством. Их относили к проявлениям «буржуазности». Долгое время советский быт был тяжелым, требовал много труда и физических усилий. Прошли десятилетия, и, к счастью, мы тоже несколько «обуржуазились» – в том смысле, что стали жить легче и веселее, пользуясь прекрасной бытовой техникой и современными чистящими средствами для уборки дома, поддержания порядка и гигиены.

Уход за домом: приятная революция

Есть еще люди, которые помнят, как раньше драили посуду песком, золой или нашатырем, чтобы она сверкала. Стирка одежды, скатертей, занавесок, постельного белья – да всего! – долгое время происходила вручную. Для отбеливания кипятили вещи в больших баках. В кухнях клубился пар, хозяйки засучивали рукава, подтыкали подолы, с них катил пот градом. Сколько сил прикладывалось к отжиму, например, одного пододеяльника! Верхнюю одежду почти не стирали, а проветривали на солнышке в подходящий сезон или отдавали в химчистку.

Даже с появлением первых стиральных машин-малюток хозяйкам приходилось самим отжимать белье. Фото: tasspfoto

Что касается уборки жилья, то «генералили» до поту и до упаду.

С тех пор в нашем быту произошла самая настоящая революция. Большинство россиян давно пользуются современными средствами для стирки, заменяющими кипячение, облегчающими и сокращающими время мытья посуды и ухода за домом в целом. Об этом позаботились ведущие производители бытовой химии, активно применяя научный и технологический прогресс. В частности, благодаря компании Procter & Gamble уборка квартиры или дома перестала отнимать много времени и физических сил, став куда более эффективной, безопасной и приятной.

Интересный факт – популярный ныне порошок Tide полюбился еще советским потребителям – в начале 70-х. Правда, тогда его название на упаковке писалось кириллицей – «Тайд». Это был предвестник будущих перемен к лучшему в нашей жизни.

Как торговая марка Tide был запущен уже в 1994 году. А в результате рекламной кампании «Tide» или кипячение?» бренд пришел в дома многих семей, а процесс кипячения, напротив, испарился.

«Закапсулируем» грязь

С капсулами Ariel больше нет необходимости контролировать количество стирального порошка. Фото из архива P&G

Бренд Ariel пришел на рынок в 90-е и позволил сократить время на стирку – больше не нужно было утомительно застирывать вещи, чтобы удалить пятна.

Но время меняет многое: не только формулы средств для стирки, но и их формат и даже текстуру.

Сейчас на рынке представлены капсулы Ariel PODs «Всё-в-1» с технологией Purezyme, не содержащие фосфатов. Капсулы очень удобны в использовании – их дозировку не нужно отмерять, можно просто положить такую в барабан перед началом стирки – и на выходе получить отлично выстиранные вещи, сохранившие цвет и внешний вид.

В общем, теперь, помимо порошков, мы можем использовать для стирки капсулы, а еще… пудру.

«Припудрим»… блузку!

Это не шутка. Стало известно, что до конца года компания Procter & Gamble переведет весь объем производимых в России порошков Ariel, Tide и «Миф» на инновационную форму «Аквапудра». Новый формат придет на смену привычным порошкам. Новое средство имеет ряд преимуществ – эксперты обещают, что отстирываться все будет в разы лучше благодаря еще более мелкой текстуре порошка, который станет похожим на пудру. Отсюда и название.

Больше не придется дополнительно прополаскивать вещи (что по сей день делают практически 70% хозяек), чтобы полностью вымыть порошок из волокон ткани. При этом на ткани не останется разводов. Как следствие – время стирки тоже сократится, а заодно и энергопотребление, как и диктует нынешняя зеленая повестка.

Стиральные порошки отныне приобретают консистенцию пудры. С ними стирка эффективна даже на энергосберегающих режимах при низкой температуре. Фото: Shutterstock

ЭкО, мытье!

Помните, как мы драили посуду раньше, пытаясь смыть жир? Замачивали, до исступления терли с содой… А в 1997 году у нас появился Fairy и все изменилось. Посуда отмывается на раз, быстро и эффективно. Одной бутылки моющего средства хватает надолго, поскольку достаточно нескольких капель, чтобы легко, без усилий и за оптимально короткое время вымыть гору даже самой жирной посуды.

Посуду драили с содой и венчиком. Фото: tasspfoto

Более того, рутинное мытье посуды с новыми технологиями превратилось во французский шик: в облаке чудесного запаха (линейкой средств для мытья посуды Fairy Pure & Clean «100% Натуральные ароматы») несколько элегантных па с тарелками и кастрюлями – и все блестит чистотой и маникюр цел. Что для женщин тоже немаловажно.

Современные моющие средства избавляют горы посуды от грязи за считанные минуты. Фото из архива P&G

А для тех, кто предпочитает продукцию без запаха, есть Fairy «Pure & Clean Без отдушек и красителей». Экологичность коллекции Fairy Pure & Clean подтверждена международной сертификацией «Листок жизни».

Уход за собой: каждый год только в плюс! Зубы аж скрипят… от чистоты

Кажется, еще не так давно чистили зубы порошком в круглых коробочках и пользовались самой простой зубной щеткой. А голову мыли мылом, майской крапивой и для густоты и роста волос натирали репейным маслом. Эти средства и сейчас ничем не плохи и продолжают существовать. Но с ними много возни. А кроме того, родилось еще множество средств по уходу за собой как для женщин, так и для мужчин.

Как далеко ушли современные средства для чистки зубов от этих коробочек с порошком. Фото: Shutterstock

За несколько десятилетий совершен колоссальный прорыв в этой сфере – появились продукты для любого возраста, для любого типа волос и кожи. Забота о своем здоровье и выработка полезных привычек – тренд в современном мире. Передовые технологии облегчают уход за собой и делают его более качественным – так, с появлением электрических зубных щеток мы тщательнее стали следить за полостью рта.

К середине 2000-х годов электрические щетки появились во многих семьях. А ведь сначала электрическая щетка Oral-B произвела фурор, хотя по задумке изобретателей они предназначались для людей с ограниченной моторикой, а также для тех, кто носит брекеты.

После электрической щетки к обычной больше и возвращаться не хочется – такая чувствуется разница. Зубы после электрических щеток, кажется, аж скрипят от чистоты.

С появлением электрических зубных щеток заботиться о здоровье своих зубов в домашних условиях стало намного проще. Фото: Shutterstock

А новая щетка Oral-B iO и вовсе превосходит все ожидания. Ее использование гарантирует максимально равномерное очищение всей полости рта. И она следит, чтобы мы не «халтурили» во время чистки зубов, одобрительно улыбаясь нам по окончании процедуры, если мы выполнили ее как следует. Словом, не зубная щетка, а целый гаджет, плюс интерьерная вещица: элегантный дизайн скрывает искусственный интеллект, 3D-графику и прочее. После 6 лет исследований и тестирования среди 1800 человек эта щетка появилась в России. Она синхронизируется со смартфоном, ее можно по-разному настраивать, учитывая индивидуальные особенности человека.

Эта зубная щетка Oral-B iO синхронизируется со смартфоном и улыбается вам, если вы тщательно почистили зубы. Фото из архива P&G

Время учит нас быть внимательными к себе, к деталям, из которых и складывается жизнь. Она может быть долгой и яркой, и мы в ней – можем долго оставаться здоровыми, молодыми и красивыми.

Волосы – не зубы. Но тоже сверкают

Не секрет, что люди бессознательно реагируют на красивые и визуально здоровые волосы. Сейчас ухаживать за волосами и кожей головы намного проще благодаря продукции Head & Shoulders. Знаменитый шампунь от перхоти пришел на российский рынок и моментально завоевал сердца потребителей. Он не только избавлял от перхоти при регулярном использовании, но и делал волосы красивыми и послушными. С момента выхода на рынок формула шампуня постоянно совершенствовалась.

С новыми шампунями кожа головы здорова, а волосы выглядят в жизни как в рекламных роликах. Фото из архива P&G

В этом году Head & Shoulders представил новую коллекцию шампуней «Глубокое очищение» в 100% перерабатываемых бутылочках с уникальной текстурой и усовершенствованной прозрачной формулой, в которой не содержатся силиконы, парафины и парабены.

Космические технологии для красоты волос

Время – самый ценный ресурс в наши чересчур плотные событиями дни. И тот, кто умудряется сэкономить время, становится властелином мира.

Еще один культовый бренд Pantene – синоним науки и инноваций в области красоты. Pantene возвел науку о волосах в культ. Основанный в 1945 году, он прошел долгий путь от небольшой локальной марки до всемирного бестселлера, который выбирают миллионы женщин на планете. В 2010 году Pantene Pro-V запустил новую линию революционных продуктов, в которых используется технология, вдохновленная исследованиями NASA. Возможность «заглянуть внутрь» волоса стала осуществимой благодаря исследованиям с применением высокомощного микроскопа, аналогичного тому, который был использован для исследований образцов грунта на Марсе.

Так что иметь сильные красивые волосы – теперь удел не только тех, кто одарен ими от природы, но и всех желающих. Производители о нас позаботились.

Фото: Shutterstock

Уход за детьми: «памперс» – имя нарицательное

Растить детей раньше тоже было непросто – бесконечные стирки пеленок, тряпочных подгузников, ползунков, потом глажка... Бессонные ночи, если ребенок проснулся мокрый, досрочное возвращение с улицы... Как это было изнурительно, сколько времени съедало, отнимая его непосредственно у детей, лишая их внимания родителей и общения. Это время можно было потратить на чтение, на совместные игры или развивашки.

Одноразовые подгузники марки «Pampers» в детско-родительском мире произвели переворот, когда впервые появились на рынке в 90-х, и стали именем нарицательным. Словом «памперс» в России называют теперь все современные подгузники, а не только изделия компании P&G. И сейчас название бренда вытеснило из употребления и само слово «подгузник». Вместо него мы говорим «памперс», и все понимают, что это означает комфорт, свободу и сухость до 12 часов.

Как же облегчили памперсы жизнь родителей и малышей! Фото из архива P&G

Вслед за подгузниками появились трусики, которые тоже обеспечивают малышне сухость и комфорт, а родителям – спокойствие и удобство. В этом году бренд впервые выпустил ночные трусики, которые позволяют малышу спать спокойно всю ночь. А индикатор влаги позволит родителям узнать, когда пришло время сменить трусики.

Новинки: посмотрите, что в мире делается!

На сегодняшний день можно подивиться тем глобальным инновациям, которые уже представлены на международных рынках. Большинство из них пока не достигли распространения, но, как показывает практика, это дело времени. Наши дома давно стали «умными» и удобными благодаря современной технике и всевозможным технологичным прибамбасам, о которых мы раньше и помыслить не могли, – вроде моющего пылесоса или «умной» колонки. И кажется, что еще удобнее и лучше не бывает. Но нет предела фантазии инженеров, программистов, химиков и технологов, работающих в сфере бытовой индустрии.

На выставке в Лас-Вегасе в прошлом году компания Procter & Gamble представила робота Charmin RollBot, который умеет привозить туалетную бумагу к ногам владельца, если она внезапно кончилась.

Charmin RollBot. Фото из архива P&G

Или вот еще – EC30 – линейка моющих и чистящих средств в виде пластинок, которые при контакте с водой активируются за секунды и дают обильную пену, отмывающую любую грязь. Никаких тяжелых бутылок и лишней упаковки.

EC30. Фото из архива P&G

Хозяйки оценят и такое новшество – спрей для мытья посуды, который позволяет мыть посуду по мере готовки, чтобы гора грязных мисок-ложек-венчиков не скапливалась в раковине. Пшикнул средства на сковородку или тарелку и тут же ополоснул – отскребать с усилием не придется. Грязь отскакивает от посуды сама, как теннисный мячик.

Dawn Powerwash. Фото из архива P&G

Догадались и в освежитель воздуха встроить микрочип – Febreze Fade Defy. Он сам освежает помещение, когда надо и в каких надо дозировках.

Febreze Fade Defy. Фото из архива P&G

Для тех, кто пристально следит за чистотой в доме, создан Microban 24. Это революция в дезинфекции помещений. При условии применения в соответствии с инструкцией, это средство защитит все поверхности от роста и размножения бактерий на 24 часа – даже после неоднократных прикосновений.

Microban 24. Фото из архива P&G

Выводы. Вместе с Procter & Gamble мы иначе устроили свою жизнь, поменялись наши представления о быте. Сегодня вести хозяйство, растить детей, ухаживать за престарелыми родителями и домом, и при этом беречь планету, стало намного проще и гораздо приятнее, чем когда-либо раньше. Но и это не предел… Пусть пройдет еще 30 лет, а мы посмотрим. А Procter & Gamble покажет.