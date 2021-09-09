Экологическая экспедиция «Роснефти» вернулась из Арктики

Фото: пресс-служба Роснефти

Научно-исследовательская экспедиция нефтяной компании «Роснефть» завершилась. Она была организована в рамках корпоративной программы по сохранению биоразнообразия арктических экосистем. В течение месяца специалисты Арктического научного центра компании и Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН вели мониторинг и исследования популяции белых медведей и атлантического подвида моржа.

Во время экспедиции ученые обследовали 34 острова архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, а также остров Виктория на северо-западной границе российских арктических территорий. С помощью беспилотных летательных аппаратов проведен учет численности моржей на самых крупных лежбищах. По предварительным данным, зафиксировано 7145 животных, что вдвое превосходит учеты прошлого года на тех же территориях. Самая большая за всю историю арктических исследований залежка моржей обнаружена на острове Ева-Лив (архипелаг Земля Франца-Иосифа).

Работы по изучению белого медведя проведены на мысе Желания (архипелаг Новая Земля). Четверо животных обследованы с помощью метода дистанционной иммобилизации, не представляющего угрозы их жизни и здоровью. На двух самок надеты спутниковые ошейники, которые позволят ученым дистанционно отслеживать пути миграции медведей.

Фото: пресс-служба Роснефти

Кроме того, участники экспедиции круглосуточно вели попутные судовые наблюдения за морскими млекопитающими и птицами. На переходе между островами Земли Франца Иосифа в районе острова Грэм-Белл зафиксировано большое стадо белух – около тысячи животных. А в районе острова Гофмана - стая вилохвостой чайки, которую редко видят в этом регионе.

- Забота об окружающей среде – один из ключевых приоритетов деятельности «Роснефти». На протяжении последних 10 лет компания реализует комплексную программу арктических исследований. Проведено более 30 научных экспедиций по изучению ледовой обстановки, метеоусловий, геологического строения почв, а также по изучению представителей животного мира, которые являются биоиндикаторами состояния окружающей среды, - говорится в официальном сообщении нефтяной компании.

Исследовательские работы, выполненные с учетом лучших мировых практик, позволят ученым расширить и актуализировать данные о популяции исследуемых видов и разработать мероприятия по их охране.