Европа отрепетировала недовольство новой Госдумой Россией

Андрей Климов возглавляет Временную комиссию Совета Федерации по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Выборы в Госдуму 17-19 сентября станут важнейшим политическим событием внутренней жизни России. «Это не могло не привлечь внимания тех, кто в своих законах прямо называет Россию противником, тех, кто говорит, что они враги нашей системы», — рассказал 9 сентября член Совета Федерации Андрей Климов. - Недоброжелатели заранее начали готовиться к выборам в России, хотели на них «апробировать свои новые формы, новые методы работы по вмешательству во внутренние дела».

Андрей Климов возглавляет Временную комиссию Совета Федерации по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ. Климов собрал брифинг, чтоб рассказать о вызовах в связи с грядущими выборами в Госдуму.

Сенатор рассказал, что ЕС готовится принять резолюцию о несправедливости выборов в Госдуму еще до их начала. Цель этого демарша — подменить волеизъявление россиян и дискредитировать выборы.

«Внутренние события в России не позволяют говорить о справедливых парламентских выборах в сентябре 2021 года. Есть обоснованные сомнения, что предстоящие парламентские выборы будут свободными и справедливыми», — процитировал сенатор документ.

Проект резолюции Евросоюза был согласован еще в июле (за два месяца до выборов!) и «прошел все стадии до принятия», которое намечено на 14 сентября — накануне начала трехдневного голосования в РФ. Кроме того, в резолюции, по словам Климова, сказано, что «ЕС должен усилить давление на «кремлевский режим», а также «должен принять и опубликовать обращение к российскому народу». Это, как подчеркнул сенатор, явное вмешательство во внутренние дела России.

Для этого были привлечены международные организации. «Вне всякого сомнения, что используются и будут использовать СМИ, аффилированные соцсети и непосредственно целую группу русскоговорящих физических лиц. Это необязательно граждане России, которые главным образом находятся в странах НАТО», — отметил он.

Также Климов рассказал о конкурентном характере предстоящих выборов в Госдуму. Они максимально «прозрачны». При этом надо понимать, что давление на российских избирателей из-за рубежа значительно возросло в сравнении с прошлыми избирательными кампаниями.

По его словам, комиссия проводила сравнительный анализ по данному вопросу. «Сейчас 14 политических партий участвуют в выборах, более 10 человек на депутатское место, такая конкуренция. Причем по разным выборам, у нас не только выборы в Госдуму идут, у нас идут выборы и в региональные парламенты», — напомнил сенатор.

В России проходит видеофиксация процесса голосования, ведется видеозапись всего, что происходит на участке. «Такой видеофиксацией охвачено порядка 98% избирателей. Это уникальный рекорд», — заключил он.