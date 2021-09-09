В Рязанской области поймали похитителя криптовалюты

Поймали программиста, который воспользовавшись доверием жителя Люберец цифровую валюту на 34 миллиона рублей. Фото: Shutterstock

Сотрудникам МДВ России удалось поймать программиста, который воспользовавшись доверием жителя Люберец цифровую валюту на 34 миллиона рублей.

- Заявитель рассказал в полиции, что испытывал трудности с регистрацией учетной записи на сайте криптовалютной биржи и обратился по рекомендации знакомых к мужчине, который пообещал ему передать свой аккаунт в постоянное пользование. После того как потерпевший получил в свое распоряжение учетную запись, он перевел на нее около 3,5 биткоинов и более 221 тысячи ADA. На следующий день гражданин обнаружил, что пароли для входа в учетную запись не подходят, и все его сбережения списаны, - сообщила подробности дела официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские установили местонахождение подозреваемого и при поддержке сотрудников Росгвардии задержали его в частном доме в Рязанской области. Во время обыска у него изъяли орудие преступление - компьютер.

По факту кражи следствие завело в отношении задержанного уголовное дело по статье "кража". Статья предусматривает в качестве наказания 10 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей. Вернет ли пострадавшему подозреваемый остальные 33 миллиона - не известно.

Суд пока отправил программиста под домашний арест.

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