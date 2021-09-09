«Для нового поколения чемпионов»: Филиалы футбольной академии им. Яшина открываются в городах России

Фото: Футбольная академия «Динамо» им. Льва Яшина.

В сентябре 2021 года начали свою работу два новых филиала футбольной академии «Динамо» имени Льва Яшина. Они открылись во Владивостоке и Воронеже, а в ближайшее время торжественная церемония пройдет в Барнауле. Первый подобный центр был открыт в начале 2020 года в Махачкале. Расширение сети происходит благодаря поддержке банка ВТБ. Он с 2008 года выступает генеральным спонсором ФК «Динамо-Москва» в рамках программы «Спортивная страна».

— ВТБ поддерживает детско-юношеский спорт и создает базовые центры развития футбола по всей стране как необходимое условие для воспитания нового поколения чемпионов. Перспективные воспитанники академии «Динамо» из регионов получат возможность переехать в столицу и продолжить занятия в Центральной академии «Динамо», а также смогут в дальнейшем пополнить ряды «Динамо-2» и основной команды бело-голубых, — говорится в официальном сообщении банка.

Кстати, помимо академии, активно развивается и сеть футбольных школ клуба. Их по России уже 15. Туда принимают детей в возрасте от 7 до 16 лет. Тренировки ведутся по методикам динамовской академии. Школы становятся подготовительным этапом для попадания в академию, поскольку ученики принимают участие в турнирах и просмотрах академии им. Льва Яшина.

— Мы видим серьезный потенциал у наших воспитанников. Задача тренеров - этот потенциал раскрывать и находить индивидуальный подход к каждому юному игроку. Одновременно с этим нужно прививать им философию современного динамовского футбола для перехода дальше, на более взрослый уровень, — рассказал Юрий Соловьев, председатель совета директоров футбольного клуба «Динамо-Москва», первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ.

Как поясняют в банке, большое значение уделяется работе с тренерским штабом. Во всех академиях внедрены современные технологии, которые позволяют отслеживать результаты воспитанников. Ведется онлайн-контроль тренировок из московского штаба, регулярное подтверждение тренерских лицензий и стажировки в столице для лучших тренеров.

— В нашей работе мы исходим из того, что выстроенная система подготовки в дальнейшем позволит ставить новых футболистов именно на те позиции, где они смогут реализовать себя лучше всего, получив высококлассных игроков разных направлений. С помощью академий и футбольных школ «Динамо» мы реализуем программу по созданию единой системы подготовки сильных футболистов в России, — пояснил Юрий Соловьев.

Напомним, в 2020 году академия «Динамо» им. Льва Яшина получила от Российского футбольного союза статус «Академия высшей категории», что подразумевает наличие современной инфраструктуры и медицинской техники, а также качественную работу тренерского состава.