Пять лет на должности детского омбудсмена: чего добилась Анна Кузнецова

Анна Кузнецова начинала свой трудовой путь с работы волонтером по уходу за детьми-отказниками Фото: Иван МАКЕЕВ

Девятого сентября исполняется пять лет со дня назначения Анны Кузнецовой уполномоченным по правам ребенка при президенте России. «Комсомолка» подводит итоги ее работы на этой должности.

На посту детского омбудсмена Анна Кузнецова сменила Павла Астахова. Выпускница Пензенского педагогического университета по специальности «педагог-психолог», Анна Кузнецова начинала свой трудовой путь с работы волонтером по уходу за детьми-отказниками в областной детской больнице. Несколькими годами позже Кузнецова создаст общественную организацию «Благовест» и фонд помощи многодетным и малоимущим семьям «Покров». В 2014 году она возглавила региональное отделение организации «Матери России», а весной 2016 года выиграла праймериз «Единой России» в Пензенской области и попала в предвыборный список партии на думских выборах. Несмотря на партийные успехи, Владимир Путин принимает другое решение - назначить Кузнецову детским омбудсменом. Мать семерых детей с опытом работы в волонтерских организациях и социальной сфере отлично подходила на эту должность. В январе 2019 года Кузнецова была переназначена на должность детского омбудсмена сроком на 5 лет.

10 главных дел Анны Кузнецовой на посту уполномоченного по правам ребенка

1. Возвращение детей из Сирии и Ирака

Как и положено детскому омбудсмену, Кузнецова не сидит на месте. То она посещает в больнице сирот, то вывозит детей из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Раньше возвращение российских детей из лагерей беженцев на Ближнем Востоке, вывезенных родителями в зоны боевых действий или родившихся уже на территории Ирака и Сирии, носило разовый характер и проводилось силами общественных организаций или отдельных политиков от случая к случаю. Летом 2017 года по инициативе Кузнецовой началась системная государственная работа по установлению местонахождения и возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся на территории Ирака и Сирии. С декабря 2018 года по июль 2021 года было организовано 15 спецрейсов из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Кузнецова несколько раз лично прилетала за детьми в Ирак и Сирию, вела переговоры с местными властями. В итоге в Россию возвращен 341 российский ребенок в возрасте от 1 до 17 лет. Все дети переданы в семьи родственников и им оказывается господдержка.

Летом 2017 года по инициативе Кузнецовой началась системная работа по возвращению на родину несовершеннолетних граждан России, находящихся на территории Ирака и Сирии. Фото: Зубайр Байраков/ТАСС

Кузнецова и сотрудники ее аппарата регулярно встречаются с российскими гражданами, несовершеннолетние родственники которых, предположительно, могут находиться в зонах вооруженных конфликтов или лагерях беженцев. Им разъясняется алгоритм действий по возвращению детей на родину.

2. Информационная безопасность

Многие предложения Кузнецовой переросли в законы, защищающие материнство и детство. Одна из тем, которую постоянно мониторят в аппарате омбудсмена - информационная безопасность детей. В 2019 году был расширен перечень информации, подлежащей блокировке, а в 2021 году на соцсети возложена обязанность по мониторингу Интернета на предмет наличия запрещенной для детей информации. Кузнецова предложила интернет-корпорациям заключить негласный кодекс норм по защите детей от опасного контента. В итоге крупнейшие российские интернет-компании подписали хартию о безопасности детей в Интернете.

Девятого сентября исполняется пять лет со дня назначения Анны Кузнецовой уполномоченным по правам ребенка. Фото: Александр Щербак/ТАСС

3. Борьба с педофилами

Кузнецова непримиримый борец с педофилией. После недавнего убийства двух девочек в Кузбассе Кузнецова выступила за пожизненное наказание для педофилов. Ранее она предлагала вести реестр педофилов, чтобы не допустить их попадания на работу в детские учреждения.

4. Запрет на высаживание детей до 16 лет из транспорта

Кузнецова неоднократно требовала внести в законодательство изменения, запрещающие высаживать из транспорта детей-безбилетников. Случаи, когда водители высаживали детей, а те потом часами брели до дома, происходили как в крупных городах, так и в глухих поселках, как летом, так и зимой. В результате был введен повсеместный запрет на высаживание детей из транспорта.

5. Реформа органов опеки

Аппарат Кузнецовой подготовил предложения по реформированию органов опеки. Статистика говорила сама за себя. Если в 2019 году количество обращений в аппарат детского омбудсмена, связанных с действиями опеки, увеличилось на 23 процента, то в 2020 году – более чем на 40 процентов. Проверки выявили ряд системных проблем. Кузнецова доложила об этом Владимиру Путину. В итоге президент поручил правительству рассмотреть вопрос об определении единого ведомства по выработке и реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей, а также рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности органов опеки и попечительства.

6. Летний отдых

После трагедии на Сямозере Анна Кузнецова организовала мониторинг учреждений детского отдыха, его результатом стали предложения, которые нашли отражение в законопроектах Минпросвещения, комплексе мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления детей на 2019-2023 годы, включающих совершенствование нормативной правовой базы. Кроме того, Анна Кузнецова предложила принять федеральную целевую программу по организации летнего отдыха детей. По мнению Кузнецовой, ее разработка и реализация должна сделать детский отдых более доступным и безопасным.

7. Социальный навигатор

Продолжается работа над проектом «Социальный навигатор», который призван приблизить социальную помощь к человеку. Речь о создании социальной службы с единым телефонным номером, куда поступают все тревожные сигналы и просьбы о помощи, которые впоследствии координаторами распределяются по соответствующим ведомствам. Инициатива Анны Кузнецовой уже нашла поддержку руководства Пензенской, Магаданской и Ростовской областей.

Анна Кузнецова пять лет на должности детского омбудсмена. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

8. Семьеведение в школе

Кузнецовой принадлежит идея включения в учебную программу курса «Семьеведение». Введение в школьную программу предмета, посвященного обучению семейным ценностям, обсуждалась несколько лет. Весной прошлого года этот предмет появился в школах.

9. Специальное питание школьников с пищевыми особенностями

В марте 2020 года Президент России подписал закон о горячем питании школьников с 1-го по 4-й класс. Кузнецова выступила с инициативой статистического учёта детей, обучающихся в образовательных учреждениях и по назначению врача нуждающихся в специальном питании, сведения о которых представлены родителями или их законными представителями. Минпросвещения инициативу поддержало. Во время мониторинга были выявлены случаи замены меню обеда на меню завтрака для детей младших классов, обучающихся во вторую смену – в 675 школах в 15 регионах. Анна Кузнецова обратилась в Генеральную прокуратуру, вынесено 294 представления, меню скорректированы.

10. Маткапитал для отцов-одиночек

Минтрудом внесены поправки в законодательство. Мера касается тех семей, в которых мать имела иностранное гражданство и умерла либо была лишена родительских прав. Впервые на эту проблему обратила внимание Уполномоченный по правам ребенка после вхождения Республики Крым в состав России. К Анне Кузнецовой стали поступать соответствующие обращения от пап – жителей полуострова, которые в одиночку воспитывали своих детей.