Cтратегические учения «Запад-2021» - на старте

Всего в учениях «Запад-2021» будет участвовать до 200 тысяч человек личного состава Фото: Павел МАРТИНЧИК

На полигоне «Мулино» (Нижегородская обл.) гремел военный оркестр, пестрели разноцветные военные мундиры и флаги. Там состоялась церемония открытия совместного российско-белорусского стратегического учения «Запад-2021».

Слова приветствия от министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу участникам мневров передал статс-секретарь – заместитель министра Николай Панков: "Мероприятие такого масштаба во многом уникально. Его размах, состав государств-участников, количество привлекаемого личного состава и техники свидетельствуют о возросшем значении совместной подготовки наших вооруженных сил. Учения в составе коалиции государств помогают выработать единое понимание в подготовке войск, укрепляют дружбу и стирают языковые барьеры между нашими военнослужащими, формируют новые совместные традиции боевого братства и войскового товарищества».

Панков (как ранее в своих заявлениях и Шойгу, и начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов) особо отметил, что учения «Запад-2021» носят сугубо оборонительный характер, что оно направлено на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления вооруженных сил наших союзников и дружественных государств. Акцент на этом понятен: в НАТО уже стращают Европу и мир тем, что Россия вместе со своими союзниками и партнерами "бряцают оружием" и вынашивают "оккупационные планы".

В торжественном открытии стратегических учений приняли участие военнослужащие частей и подразделений Западного военного округа, представители штаба руководства и личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ "КП"

Совместное стратегическое учение вооруженных сил России и Беларуси проходит раз в два года в соответствии с решением, принятым главами двух государств.

Практические действия войск (сил) пройдут в период с 10 по 16 сентября 2021 года на 9 полигонах России, в акватории Балтийского моря, а также на 5 полигонах Беларуси.

Всего в учениях «Запад-2021» будет участвовать до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники (в том числе 290 танков), 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Возвращение органов военного управления и войск в пункты постоянной дислокации после участия в учении спланировано до середины октября с.г. Представители вооруженных сил Китайской Народной Республики, Вьетнама и Мьянмы примут участие в совместном стратегическом учении в качестве наблюдателей.

Вооруженные силы Узбекистана, Пакистана и Шри-Ланки представлены на учении оперативными группами офицеров в составе штаба руководства. На основной этап учений «Запад-2021» также приглашены свыше 100 представителей военных ведомств при дипломатических представительствах аккредитованных в России иностранных государств (включая страны НАТО). А вот на учения армий Североатлантического блока в Европе представители вооруженных сил России в последние годы не приглашались.