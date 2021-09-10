«Чистить» печень бессмысленно! Но есть продукты, способные ее поддержать

Люди, которые пьют несколько чашек кофе в день, менее подвержены заболеваниям печени Фото: Shutterstock

Важность полноценной работы печени для организма трудно переоценить. Эта железа (самая крупная у человека) способствует очистке крови от токсинов, участвует в регуляции обмена жиров и холестерина, в синтезе многочисленных ферментов, выработке различных гормонов и выполняет еще десятки важнейших функций. При этом «чистить» ее, как известно – занятие бессмысленное: многочисленные рецепты из сети в лучшем случае не работают, а в худшем еще и вредят организму. Однако печень является частью пищеварительной системы, поэтому продукты, которые мы едим, значительно на нее влияют. Авторитетного эксперта, директора НИЦ «Здоровое питание» Зинаиду Медведеву мы попросили назвать пять полезных для печени продуктов.

Зинаида Медведева

1. На первое место в рейтинге специалист поставила кофе! Дело в том, что этот напиток за счет действия содержащегося в нем кофеина снижает количество аномальных ферментов печени. По словам Зинаиды Медведевой, учеными установлено, что люди, которые пьют несколько чашек кофе в день, менее подвержены заболеваниям печени, включая рак и рубцевание (фиброз, цирроз). Кофе способно замедлить развитие различных недугов, в том числе самого распространённого заболевания – жировой болезни печени. Научные исследования, показали, что у любителей кофе, страдающих этим заболеванием, повреждение печени меньше, чем у тех, кто не пьет напитки с кофеином. Ну а какой из видов кофе предпочтительней - экспрессо, растворимый, заварной, с молоком или еще какой-то, выбирать исключительно вам: особой разницы с точки зрения влияния на печень между этими вариациями нет.

2. На втором месте по полезности - зелень, в том числе шпинат, брюссельская капуста и т.п.. Как говорит наш эксперт, одна из самых серьезных проблем печени связана с накоплением там жира. И, как доказано учеными, зелень позволяет это предотвращает. Помимо этого, листовая зелень содержит мощный антиоксидант глутатион, который помогает поддерживать нормальную работу органа. А еще, напоминает Зинаида Медведева, употребление большого количества зелени, такой как шпинат, брюссельская капуста может помочь в снижении веса, а это тоже очень полезно для печени (да и для всего организма).

3. Жирная рыба, такая как лосось, сардины, тунец и форель, тоже очень полезна для печени. И тут есть две причины. Во-первых, эти продукты богаты омега-3 жирными кислотами. А такие кислоты способны позитивно влиять на уровень жира в печени. Во-вторых, они предупреждают или уменьшают хроническое воспаление в организме, и в том числе воспалительные процессы в печени.

4. Авокадо. Научные исследования показывают, что эти зеленые плоды содержат химические вещества, которые могут замедлить повреждение печени. Самый здоровый бутерброд – как раз с авокадо. Мякоть спелого плода намазать на черный хлеб, чуть-чуть присолить (лучше крупной солью), сбрызнуть лимонным соком – ммм! А главное, ненасыщенные жиры авокадо куда полезнее насыщенных жиров сливочного масла, например.

5. Тыквенные семечки богаты клетчаткой и полезными жирами, которые очень поддерживают нашу самую крупную железу. Ученые установили, что семена тыквы содержат много антиоксидантов, которые способны уменьшить хронические воспаление в организме, что важно и полезно для здоровья печени. Зинаида Медведева рекомендует подмешать эти семечки в смесь орехов для перекуса, посыпать ими салаты, добавлять в кашу на завтрак.

Врагов печени надо знать поименно

1. На первое место антирейтинга продуктов, вредных для печени, Зинаида Медведева поставила спиртное. Расщепление алкоголя - лишь одна из более чем 500 жизненно важных функций, выполняемых этим органом. Это означает, что в спокойном режиме функционирования может быть обработано только определенное количество алкоголя. Рекомендуется не превышать 1 бокал вина в час. Если же доза больше, то это становится серьезной нагрузкой на печень. И последствием частых злоупотреблений спиртным может быть разрушение клеток печени, накопление жировых отложений в печени (ожирение печени), воспаление печени (алкогольный гепатит), необратимые рубцы (цирроз) и даже рак печени. Как предупреждает наш эксперт, особенно опасно смешивать алкоголь и лекарства. Например, сочетание парацетамола и алкоголя может привести к печеночной недостаточности.

2. На вторую позицию опасных для печени продуктов наш эксперт поставила фруктозу. Современные научные исследования показали, что потребление фруктозы вместо сахара может быть очень вредно для кишечника и печени. Тем не менее этот вид подсластителя до сих пор можно найти на полках здорового питания в каждом магазине. Поэтому Зинаида Медведева предупреждает, что потребление фруктозы как самостоятельного продукта, то есть отдельно от фруктов, в которых она содержится изначально, может привести к повышенному фиброзу печени, а также ее воспалению!

3. Фаст-фуд: при частом потреблении продуктов быстрого приготовления, высокое содержание в них насыщенных жиров может привести к системному воспалению, которое скажется и на здоровье печени и привести к циррозу печени.

4. Самые разные копченые колбасы содержат чрезвычайно много насыщенных жиров (около 17,7 г на каждые 100 г продукта, то есть 89% суточной нормы). Согласно научным данным, насыщенные жиры более вредны для печени, чем другие жиры. И увлечение салями да пепперони может способствовать развитию жировой болезни печени и привести к ее фиброзу. Впрочем, один-два кусочка колбаски изредка себе позволить можно. Если вы все-таки не удержались и за праздничным столом умяли слишком много копченостей, наш эксперт советует назавтра посидеть на овсянке, поможет нивелировать нанесенный накануне удар.

5. Мясо кроликов, разводимых на фермах в промышленных масштабах. Обычно мясо кроликов считается диетическим, так как содержит мало жира и холестерина, много кальция и фосфора. Однако при промышленном производстве используется кормовые добавки с антибиотиками, которые способны вызывать дисбиоз в кишечнике и на 23% увеличивать риск развития тяжелых нарушений функции печени.