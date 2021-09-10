10 правил, чтобы приучить ребенка вставать утром в школу

Если ребенок оттягивает время подъема, посмотрите, сколько ему нужно потом на сборы и поэкспериментируйте, до какого времени он еще может немного поваляться в постели Фото: Shutterstock

После летних каникул многие родители сталкиваются со сложностями: ребенок никак не может вернуться к школьному распорядку дня. А ведь пора уже распрощаться с поздним отходом ко сну, а вставать пораньше просто необходимо. Как тут быть? Главное – не дергаться, не переживать, не ругать друг друга. Вместе с доктором психологических наук, профессором кафедры научных основ экстремальной психологии факультета «Экстремальной психологии» МГППУ Мариной Розеновой «Комсомолка» составила свод правил, который помогут вам творчески и радостно подойти к процессу.

В психологии есть такое понятие, как динамический стереотип, объясняет эксперт. Это то, как живет наш организм в соответствии со сменой времени суток, то, как мы индивидуально реагируем на смену режима дня.

- Весь фокус в том, что этот динамический стереотип – пластичный. Да, летом ребенок мог спать подольше, вставать не в 7 утра, а в другое время. Но с началом учебных занятий перестраиваться нужно. Важно понимать, что это очень индивидуальный процесс и перестройка может занять от полутора до трех месяцев, - говорит Марина Розенова. – Поэтому не переживайте, если ваш ребенок не может перестроиться на школьный режим за один день, неделю, даже месяц. Здесь родителям стоит запастись терпением, и создавать для своей семьи индивидуальный режим дня, подбирать свои ритуалы, которые помогают жить всем членам семьи.

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА, КАК ДОБИТЬСЯ РАННЕГО ПОДЪЕМА

1. Чтобы рано просыпаться, нужно хорошо выспаться.

Посмотрите, а как засыпается легче именно вашему ребенку? Подойдите к вопросу творчески. Для кого-то, чтобы заснуть сладким сном подойдут песенки, для других детей хороший выбор сказки. Кто-то «отрубается» после ванны, а кого-то она, наоборот, будоражит. От этого и выстраивайте ритуал отхода ко сну.

2. Важно, когда кто-то из родителей укладывает ребенка. Ребенок в возрасте 6 – 8 лет, ученик начальной школы, особенно нуждается в том, чтобы родитель сопровождал его в момент отхода ко сну. В кровать ребенок может сам лечь, но потом можно укрыть его, поправить одеяльце.

3. Если у ребенка есть интерес к чтению, то можно перед сном немного почитать.

Договоритесь с ребенком заранее, сколько страниц из книги вы прочтете. При этом лучше брать бумажную книгу, потому что электронные экраны действуют на организм возбуждающе. Обратите внимание и на то, чтобы история не сильно будоражила воображение, не была пугающей. Хорошо, если вы подберете истории для вечернего чтения вместе.

4. Можно перед сном и просто поговорить на спокойные темы.

Обсудить, как прошел день, что из задуманного состоялось. Подойдет и недолгий разговор о планах на какую-то одну часть предстоящего дня. Например, чем вы займетесь завтра после школы.

- Не берите для вечернего времени какие-то глобальные планы, масштабные вопросы, это перевозбудит ребенка, - говорит Марина Розенова. - Всегда обращайте внимание на индивидуальность вашего ребенка, а что он любит, чем интересуется, предлагая разные варианты, наблюдайте и подмечайте, что идет лучше, что подходит именно вам и вашему ребенку. Это не сложно. Если вы начинаете наблюдать за сыном или дочкой, то уже не второй – третий раз подметите, что для них подходит как ритуал отхода ко сну.

5. Хорошему сну помогают объятия или поцелуй на ночь, это создает чувство безопасности. Кроме того, научно доказано, что отсутствие в семье телесного контакта, ласки сильно блокирует интеллектуальное, эмоциональное и психическое развитие ребенка. Обнимайте своего ребенка, держите за руку, иногда для того, чтобы ребенка успокоить, когда он расстроен, можно его легонько погладить.

6. Вставать по будильнику или без?

Сам момент пробуждения регулируйте так, как удобно вам и ребенку. Некоторые дети просят поставить им будильник, но ровно так же возможен и вариант, когда родитель будит ребенка сам.

- Можно делать, например, так. Вы заходите в комнату чуть раньше намеченного на подъем времени, за две – три минуты. В это время можно даже ничего не говорить еще, плавно раздвинуть шторы. Потом начинать спокойно и ласково будить ребенка, говорить, что пора вставать, обратиться к ребенку по имени с нежностью. Это даст ему время на то, чтобы проснуться, осознать, что наступил новый день, организм тоже плавно пробудится ото сна, - говорит Марина Розенова.

6. Если хочется поваляться в кровати.

Если ребенок оттягивает время подъема, посмотрите, сколько ему нужно потом на сборы, чтобы умыться, одеться, позавтракать, выйти из дома и успеть в школу. И поэкспериментируйте, до какого времени он еще может немного поваляться в постели и как в этом случае сдвинуть график отхода ко сну и подъема.

7. Первыми по утрам встают родители – потом дети.

- Для детей важно, чтобы родитель просыпался раньше, до пробуждения самого ребенка. Сам этот факт мотивирует и мобилизует его вставать и быть активным. Дает понимание, что вставать рано утром – это обязательный момент, все в семье к этому относятся серьезно. И родители выступают как образец для подражания, - говорит Марина Розенова. - Родитель готовит завтрак, какие-то необходимые к выходу вещи, собирается сам. Причем такой распорядок утреннего подъема в семье обязателен и тогда, когда ваш ребенок уже старшеклассник. Ведь старшие подростки, хоть и выглядят уже, как взрослые, психологически все еще остаются детьми.

8. Хороший лайфхак – выманить ребенка из постели запахом какого-нибудь его любимого блюда, которое вы приготовили на завтрак.

9. Обычно домашние питомцы любят подключаться к важным семейным делам. Кошки, собачки – помогут поднять вашего ребенка с постели лучше любого будильника. Часто их даже не надо об этом «просить», они сами приходят к маленькому хозяину по утрам.

10. Если все эти способы вам не помогли, то нужно как-нибудь позволить ребенку столкнуться с последствиями своего опоздания. Однако тут важно понимать, а что стоит за нежеланием ребенка вставать с утра и собираться в школу.

- Естественные негативные последствия могут быть элементом воспитания, - говорит Марина Розенова. - Если ребенок проигнорировал все варианты пробуждения, которые вы ему предложили, то, да, за этим следует соответствующий результат – опоздание в школу, больше домашней работы, хуже успеваемость. Однако такой вариант точно стоит исключить на этапе адаптации, вхождения ребенка в школьный режим дня. И другой важный момент, если ребенок саботирует поход в школу, то нужно посмотреть, в чем причина. Быть может, ему настолько некомфортно в учебном заведении, что поход туда вызывает страх. Быть может, есть какие-то проблемы в отношениях с одноклассниками, с учителем, или уроки даются сложно. Если таких глобальных проблем нет, дети все же не отказываются вставать по утрам и идти в класс.