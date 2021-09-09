В Сирии погиб российский военнослужащий

Взрыв произошел на пути колонны военной полиции России в Сирии Фото: REUTERS

В Минобороны России сообщили, что в сирийской провинции города Хомс погиб российский военнослужащий.

- Машина военной полиции с военнослужащими шла впереди гуманитарной колонны. Военнослужащие проводили рекогносцировку местности, когда под машиной взорвался фугас. При взрыве один из военнослужащих получил смертельные ранения и несмотря на медицинскую помощь погиб, - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны заявили, что семье военнослужащего будет оказана вся необходимая материальная помощь и моральная поддержка.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадим Кулить на прошедшем брифинге сообщил, что российские военнослужащие продолжают работу по "разрешению конфликтов и оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни".

Так, за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведены гуманитарные акции в населенных пунктах Маарет-Муслимия, провинции Алеппо и Дерья, в ходе которых населению выданы продовольственные наборы общим весом 11,4 тонны. C начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 3 022 гуманитарных акций. Общий вес переданного населению гуманитарного груза составил более 5,2 тысяч тонн.

- По состоянию на 9 сентября под контролем российского Центра по примирению враждующих сторон 1601 человек из числа боевиков, принявших решение прекратить сопротивление правительственным войскам, добровольно прошли процедуру урегулирования статуса. Сдано 587 единиц стрелкового оружия. Для поддержания порядка организовано совместное патрулирование подразделениями вооруженных сил САР и российской военной полиции, - отметил Кулить.

Но мирная жизнь нравится не всем. За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 26 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).