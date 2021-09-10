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Здоровье10 сентября 2021 7:01

«Пыльное стекло» или «мутная пленка»: опасные признаки возрастных изменений глаз

На что стоит обращать внимание после 40 лет
Анна КУКАРЦЕВА
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На что стоит обращать внимание после 40 лет

На что стоит обращать внимание после 40 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Возрастное ухудшение зрения настигает практически всех. Например, возрастная дальнозоркость - пресбиопия. Она может впервые дать о себе знать в 40-45 лет, но бывает, что проявляется и позже. Однако есть и более серьезные заболевания.

1. Самое опасное: глаукома.

Причина развития глаукомы - отмирание волокон зрительного нерва из-за повышения внутриглазного давления. Глаз пытается справиться с давлением, сжимая область, через которую в него входит зрительный нерв. Это приводит к отмиранию волокон. И участок поля зрения, за который они отвечали, пропадает.

Чаще всего возникает у людей, страдающих близорукостью, после 35 лет. Пик возможной заболеваемости глаукомой приходится на 50-55 лет.

К сожалению, распознать глаукому самостоятельно невозможно. Врачи не зря называют ее «крадущаяся болезнь». Чаще всего, пациент приходит к врачу с жалобой на исчезновение бокового зрения или иных участков поля зрения. Но это происходит уже на поздних стадиях развития болезни, которая грозит человеку полной слепотой.

Единственный метод держать ее под контролем: ежегодные осмотры у офтальмолога с измерением внутриглазного давления, исследованием остроты зрения, состояния полей зрения, глазного дна и т.д.

2. Самое распространенное: катаракта.

Катаракта - это помутнение хрусталика, которые может привести к слепоте. Катаракта бывает врожденной (из-за некоторых болезней матери), полученной из-за травм или из-за постоянного воздействия ультрафиолета. Есть и другие причины, но основная — это возраст. Ведь помутнение хрусталика начинается с 40 лет (примерно 17 процентов людей этого возраста страдают от катаракты). И почти 100 процентов 80-летних людей нуждаются в замене хрусталика.

О начале катаракты сигналят несколько важных моментов:

* Ухудшение зрения, особенно к вечеру. А на ярком свете фактически слепота.

* Вечно что-то мешает нормально рассмотреть мир: то «мутная пленка», то «пыльное стекло» или «вода», через которые теперь видится мир. И хочется постоянно протереть глаза.

* Контуры предметов двоятся, а то и троятся.

* Постоянное ощущение соринки в глазах, которая не исчезает, сколько бы капель не закапали.

* В поле зрения летают какие-то палочки, мушки, точки.

* Изменение цвета зрачка: не черный, а какой-то белесый, желтоватый или сероватый.

В начальной стадии эти симптомы повторяются не часто, преследуют время от времени, но чем сильнее развивается катаракта, тем чаще они напоминают о себе. Не откладывайте визит к врачу!

3. Поражение сетчатки глаз: самое непонятное.

Поражение сетчатки глаз или возрастная макулодистрофия одно из самых загадочных заболеваний глаз. Это нарушение питание сосудов центральной зоны сетчатки, из-за чего нарушается центральное зрение.

Офтальмологи до сих пор не могут дать четкий ответ, почему же с возрастом начинаются проблемы с питанием сетчатки. Болезни этой группы затрагивают не самое большое число людей, но с возрастом процент увеличивается: в 50 лет всего это 1-3 процента, а вот после 70 поражают уже треть людей.

Считается, что большую роль играет наследственный фактор — если родители страдали подобными изменениями зрения, то и у детей они будут наблюдаться. На развитие этой болезни также влияют слишком частые простуды (больше 5-7 раз в год) и повышенное давление.

А также на плохое питание сетчатки влияет, собственно, само питание. Если есть риск наследственности, то врачи настоятельно рекомендуют включать в питание продукты, богатые витамином А, Е, С, а также калием и магнием. Кстати, именно осенние продукты самые полезные для глаз: морковь, свекла, тыква, шиповник. А также петрушка, шпинат и капуста брокколи. Еще для глаз очень важен витамин D3. Либо принимайте препараты с ним, либо ешьте в больших количествах яйца, печень, горький шоколад или пейте много какао.

КСТАТИ

Когда бывают временные ухудшения зрения

Причин для ухудшения зрения довольно много - к ним могут привести не только заболевания зрительной системы. Обратитесь к терапевту, который назначит диагностические исследования и перенаправит к нужному специалисту.

Когда человека могут преследовать ощущения падения зрения или дискомфорт:

* При мигрени, когда в глазах возникает радужная аура.

* При гриппе, который дал осложнение на глаза, от чего в роговице появились помутнения.

* При резких перепадах давления у гипертоников и гипотоников. Особенно часто это случается у людей после 60 лет.

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