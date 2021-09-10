Российская супермодель Валерия Кауфман на Венецианском кинофестивале показала чуть больше, чем следовало

Российская супермодель Валерия Кауфман. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Венецианском кинофестивале минувшим вечером прошел показ итальянского драматического фильма «Латинская Америка». На красную дорожку вышла съемочная группа картины и гости премьеры. В их числе – российская супермодель Валерия Кауфман. 27-летняя манекенщица стала одной из самых ярких звезд вечера благодаря сногсшибательному черному платью Balmain.

Наряд Валерии с глубоким декольте до самой талии совершенно не оставлял простора для воображения. Вырез был настолько откровенным, что едва прикрывал соски манекенщицы, которые так и норовили показаться из-под ткани. Юбку украшал разрез от самого бедра, обнаживший стройные ноги красотки. Позволить себе такой наряд может только женщина с идеальными формами – и Валерия из их числа. Она – любимица глянцевых журналов: модель снималась для обложек «Vogue», «Glamour» и многих других. Кроме того, Валерия два года подряд – в 2015 и 2016-м годах была «ангелом» Victorias secret. Как известно, эта бельевая марка приглашает на свои показы самых красивых манекенщиц планеты.

27-летняя манекенщица стала одной из самых ярких звезд вечера благодаря сногсшибательному черному платью Balmain. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Валерия родилась в Москве, но сейчас живет и работает в Нью-Йорке. Закончив школу, она твердо решила стать моделью – и разослала свои фото во все известные модельные агентства. Красавицу с безупречной фигурой и зелеными глазами тут же заметили и пригласили на кастинг для показа модного дома Tom Ford. Девушка его с успехом прошла. Валерия участвовала во множестве показов всех известных домов мод – от Chanel и Dior до Dolce & Gabbana и Versace.

Впрочем, Кауфман часто попадает на страницы таблоидов не только благодаря своим модельным успехам. Уже несколько лет Кауфман встречается с актером и музыкантом Джаредом Лето («Тонкая красная линия», «Далласский клуб покупателей», «Бойцовский клуб», «Реквием по мечте»). Джаред - одним из самых необычных артистов Голливуда, в его копилке есть и «Оскар», и «Золотой глобус», и многие другие кинопремии. Кроме того, на его счету – многочисленные романы с известными красавицами. Он встречался со Скарлетт Йоханссон, Пэрис Хилтон, Линдси Лохан, Эшли Олсен.

Позволить себе такой наряд может только женщина с идеальными формами – и Валерия из их числа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Этим вечером Валерия позировала на красной дорожке в одиночестве. 49-летний Лето – убежденный холостяк, он никогда не был женат и в ближайшее время, похоже, идти под венец не собирается. Пара не афиширует свои отношения и никогда не появляется вместе на публике. Но папарацци не раз фотографировали Джареда и Валерию гуляющими по улице или сидящими в кафе.