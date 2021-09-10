Венеция-2021: Попытки и пытки

«Латинская Америка» Фото: кадр из фильма

Например, «Холодный расчёт» Пола Шрейдера, «Отражение» Валентина Васяновича, «Капитан Волконогов бежал» Меркуловой и Чупова. Про психологические пытки и муки я и не говорю.

В польской картине «Не оставляй следов» (Leave No Traces) Яна Матушиньского речь идёт о реальном случае 1983 года, когда бравые польские полицейские ни за что, ни про что избили 18-летнего парня, после чего он быстро умер. Не менее бравые генералы при участии членов коммунистического политбюро и традиционно самого справедливого социалистического суда сделали все, чтобы оправдать убийц, переложив вину на невиновных. Друг убитого, ненамного его старше, единственный свидетель происшедшего, чудом не попал под каток правосудия, хотя все говорило о том, что непременно под него попадёт. Потрясающе передающий вкус и запах эпохи, куда многие по необъяснимым причинам хотели бы вернуться, фильм говорит лишь о том, что с тех пор совершенно ничего не изменилось.

«Не оставляй следов» Фото: кадр из фильма

А итальянская картина «Латинская Америка» (America Latina) братьев Д’Инноченцо утверждает близость не только ушедших времён, но и неблагополучных и, казалось бы, весьма отдалённых стран. Например, Италия легко может обернуться Латинской Америкой, где как показали конкурсные фильмы «Закат» и «Ящик», людей похищают и убивают среди бела дня. Главный герой в исполнении Элио Джермано, благополучнейший дантист с домом (полною чашей), семьей и бассейном, обнаруживает в своём подвале привязанную, с верёвкой во рту, одичавшую девушку. Как будто бы действие происходит не в Италии, а в Мексике или Венесуэле. Но главное - доктор не понимает. как попало в его подвал это дикое существо? Не сам ли он, подверженный амнезии, привязал его к трубе в полном беспамятстве?

Герой другого итальянского фильма, «Милый мальчик» (Lovely Boy) Франческо Леттиери (программа «Венецианские дни») рафинированный рэппер с розовыми волосами, проходит перековку от наркомании среди больных гораздо более низкого сословия и для него это тоже та ещё пытка. Но другого пути нет: после того, как он начал срывать концерты, и даже любимая собака под кетамином выбросилась из окна, пришлось менять татуировку на лице с Lovely Boy на Lonely Boy.

«Милый мальчик» Фото: кадр из фильма

В той же программе состоялась премьера бразильской картины «Частная пустыня» (Deserto Particular) Али Муритибы - повествования о бразильском полицейском Даниэле, в пылу исполнения служебных обязанностей покалечившего молодого рекрута. На службе у него с тех пор большие проблемы, отец, как принято сейчас в фестивальных фильмах, пребывает в деменции, единственным утешением для отстраненного полицейского оказывается переписка с молодой женщиной Сарой - Даниэль даже отправляет ей на мобильный дикпик. Но и Сара вдруг пропадает - наверное, не хочет иметь дело с абьюзером: видео его преступлений широко распространилось в сети. В безутешных поисках своей подруги по эротической переписке Даниэль сбегает в заштатный бразильский городишко где-то в пустынной местности на юге страны, но Сара, как часто бывает при онлайн-знакомствах вслепую, на поверку оказывается вовсе не той, за кого себя выдает. Не обольстительной знойной женщиной, а, наоборот, прыщавым юношей-трансвеститом, рыночным разнорабочим, предстающим вечерами в барах неоновой феей. Натуральное желание копа - поколотить парня, но рассудив, что с него довольно одного пребывающего в коме пострадавшего, он просто по-жлобски отнимает у того подаренное им платье. Только, чтобы потом вернуть. Неизбежный драматизм человеческого существования как-то сближает этих людей, явно находящихся на разных полюсах земного шара, заставляя их с пониманием относиться к проблемам друг друга.