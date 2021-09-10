«Осенний Кубок Чистоты»: В Петербурге пройдет турнир по сбору и сортировке мусора

В Санкт-Петербурге пройдет "Осенний Кубок Чистоты".

18 сентября 2021 года будет отмечаться Всемирный день чистоты. Специально к этому событию в Санкт-Петербурге приурочили "Осенний Кубок Чистоты".

Он состоится в рамках Балтийского Кубка "Чистых Игр" - экологического волонтерского проекта. В формате игры-фестиваля сотни человек делятся на команды, собирают и разделяют мусор, решают задачки, собирают баллы и, конечно же, выигрывают призы. Примечательно, что в ходе игры участники используют мобильное приложение, очень напоминающее по принципу Pokemon Go.

Следить за ходом игры можно через онлайн-трансляцию. Фото: Предоставлено "КП"

С целью профилактики коронавирусной инфекции осенний турнир в этот раз проводится в необычном формате. Вместо 10-15 точек по всему городу их будет аж 40! Это рекордное число локаций. На большинстве из них одномоментно будут находиться не более 25 человек, а не 50-100 как раньше.

- В прошлом году на "Осеннем Кубке Чистоты" 1145 участников собрали рекордные 20 тонн отходов. Посмотрим, удастся ли побить его! — прокомментировал Дмитрий Иоффе, руководитель проекта "Чистые Игры".

Следить за ходом игры можно через онлайн-трансляцию. Веселить зрителей будут стендап-комики. Церемонию награждения победителей чемпионата тоже покажут онлайн. Вся информация о программе мероприятия есть в группе "Чистых Игр" во ВКонтакте.

Он состоится в рамках Балтийского Кубка "Чистых Игр" - экологического волонтерского проекта.

Поучаствовать в турнире можно бесплатно. Регистрация была открыта 9 сентября. Если все пройдет удачно, то формат можно будет внедрять и в других городах России.

Чистые Игры также войдут в программу Недель Северных стран в Петербурге. В одной из локаций мероприятия наряду с другими участниками турнира будут соревноваться работники Датского института культуры, Института Финляндии в Санкт-Петербурге, Генеральных консульств Норвегии, Финляндии, Швеции и петербургского Комитета по внешним связям.