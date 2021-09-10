Бравлы скоро вернутся в «Пятёрочку»

Новые партии игрушек прибудут в магазины после 14 сентября.

За первую неделю акции в подарок было выдано на 28% больше игрушек, чем запланировано, а приобретено за полную стоимость в 7,5 раз больше плана.

В связи с высоким спросом на коллекцию «Пятёрочка» максимально ускоряет поставки, чтобы в ближайшее время игрушки по акции вновь стали доступны. Новая партия ожидается с 14 сентября. Кроме того, всем гостям, кому не хватило подарков, будет направлен специальный купон в мобильном приложении «Пятёрочка». По купону можно получить положенные «бравлы» за все совершённые покупки в период до 13 сентября, если их не выдали при выполнении условий акции. Также в приложении «Пятёрочка» и на сайте brawls.5ka.ru можно посмотреть плановые даты поставок в магазины новых партий.

Акция «Бравлы» стартовала 24 августа и продлится до 4 октября, в этот период за каждые 555 рублей в чеке с «Выручай-картой» гости магазинов получают в подарок один «бравл». Всего в коллекции 29 игрушек: 26 с изображением героев игры Brawl Stars, 2 игрушки от спонсоров (брендов Whiskas и Felix) и 1 редкая – с логотипом «Пятёрочки». Кроме того, 5 бравлов – со спецэффектами: 3 светятся в темноте и 2 – блестящие. Игрушку можно использовать в качестве брелока, так как у неё есть застежка, или крепить на поверхность с помощью присоски, например, для кастомизации смартфона или ноутбука. Также бравлы можно соединять друг с другом и составлять браслеты и другие детские украшения в различных комбинациях.

Подробные условия участия в акции и получении призов на сайте braws.5ka.ru