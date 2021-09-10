Ученый, первым вколовший себе "Спутник V", и врачи, жившие в "красных зонах: Чего стоила им борьба с пандемией

Вакцину "Спутник V", которая сейчас спасает тысячи жизней, первым в мире ввел ее создатель, Денис Логунов. В тот момент еще даже ВОЗ не решалась объявить пандемию нового коронавируса. А русские ученые уже понимали всю опасность инфекции, появившейся в Азии. И уже искали спасение от нее. И не страшились на себе самих испытывать совсем новую вакцину - ведь знали, без нее коронавирус не победить.

Историю Дениса Логунова, а также российских врачей, которые без сна и отдыха, буквально как на фронте, сражались с коронавирусом - читайте в нашем материале.