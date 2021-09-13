Железо в организме: для чего нужен анализ на ферритин

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Образование гемоглобина

Наверняка вы слышали термин «анемия». Так называют состояние, при котором красные кровяные тельца – эритроциты, не могут переносить достаточно кислорода к тканям организма. К нему приводит дефицит железа – как утверждает ВОЗ, это самое распространенное нарушение питания в мире, а от анемии в той или иной форме страдает 2 миллиарда человек, в том числе и в промышленно-развитых странах.

Железо необходимо для образования эритроцитов и является частью гемоглобина – белка, который не только окрашивает нашу кровь в красный цвет, но и входит в состав эритроцитов. Молекулы кислорода «прилипают» к гемоглобину, за счет чего эритроциты обеспечивают нормальный газообмен в организме.

Проще говоря, «цепочка» железодефицитной анемии выглядит так: не хватает железа – не хватает гемоглобина – не переносится достаточно кислорода – кислородное голодание.

Анемию также может вызвать дефицит витаминов группы В, особенно B12 и B9 – эти вещества не синтезируются в нашем организме и попадают только с пищей. С ферритином это не связано, поэтому далее мы будем говорить только про железодефицитную анемию.

Последствия анемии

В большинстве случаев анемия проявляется постоянным чувством усталости, ухудшением настроения и проблемами с концентрацией внимания. Конечно, в этом может быть виновато обычное утомление, однако если эти симптомы сохраняются даже после полноценного отдыха – однозначно стоит обратиться ко врачу.

У анемии есть и другие признаки: шелушение и сухость кожи, трещинки в уголках губ, бледность, тусклые, секущиеся волосы, ломкие ногти, одышка, повышенное сердцебиение, головные боли и нарушения сна. Эти симптомы могут показаться безобидными, но есть и опасные формы анемий, которые требуют медицинского вмешательства.

Отметим, что женщинам нужно внимательнее следить за уровнем железа – они постоянно теряют его вместе с кровью во время менструации. Во время беременности расход этого микроэлемента увеличивается. Кислородное голодание ребенка в утробе не приведет ни к чему хорошему. В числе исходов – преждевременные роды и гибель плода.

Избыток железа

Учитывая повсеместную нехватку железа, прием препаратов на его основе может показаться хорошей идеей. Это не так – избыток железа тоже опасен. Оно может накапливаться в органах и нарушать их функции. Например, от избытка железа могут страдать нервная система, суставы, сердце и печень – вплоть до цирроза. В любом случае, не назначайте себе препараты самостоятельно – проконсультируйтесь со врачом.

Есть еще одна проблема – анемия может развиться даже при полноценном питании. Такое бывает в том случае, если витамины и микроэлементы не усваиваются из-за определенных заболеваний. В их числе: гастрит, синдром раздраженного кишечника, патологии некоторых отделов тонкого кишечника. Также к анемиям могут приводить и глистные инвазии, онкологические заболевания, тяжелые инфекции, злоупотребление алкоголем и интоксикации.

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