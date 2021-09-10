Семь вдохновляющих историй женщин, которые перевернули наше представление об образовании. А значит - и весь мир

А вы знали, что до XVII века образование в России было доступно только лишь мужчинам? Единственным шансом для девочек было домашнее обучение. И понятно, что выпадал он лишь единицам. А изменила эту ситуацию одна великая женщина - своей силой воли и решимостью.

В начале века XX другая удивительная женщина заложила основы современной педагогики - той самой, в которой ребенок в принципе признается самостоятельной личностью.

Как смелые, умные и сильные женщины на протяжении веков меняли систему образования, а значит - и все общество, читайте в нашей статье.