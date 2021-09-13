Общая работа: ЕАЭС повышает прозрачность товарооборота

Об этом на полях форума «Антиконтрафакт - 2021» сообщила директор Департамента развития предпринимательской деятельности ЕЭК Галия Жолдыбаева. Это стало возможным за счет последовательной координации межгосударственной и межведомственной работы.

Важность общих усилий для сокращения объема нелегальной продукции на уровне Союза и на национальных рынках поддержал глава Минпромторга России Денис Мантуров. Для обеспечения полной прозрачности движения легальных товаров он акцентировал приоритетность скорейшего сближения налоговой политики, в первую очередь, акцизов по табаку, а также важность развития системы цифрового прослеживания товаров.

В России табачная промышленность в числе первых внедрила цифровую маркировку. По оценке Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), единого оператора системы маркировки «Честный знак», в прошлом году внедрение систем прослеживаемости повысило собираемость отраслевого акциза на 7%.

В январе 2021 года в силу вступили поправки в законодательство, определившие новую категорию никотинсодержащей продукции, в которую, среди прочих, вошли электронные системы нагревания табака и электронные средства доставки никотина (одноразовые и многоразовые вейпы). Это еще раз подтвердило необходимость разработки отдельного технического регламента для все категорий никотинсодержащей продукции.

Разработка такого документа ведется на уровне Евразийского экономического союза. Его внедрение обеспечит единые обязательные требования для всех стран Союза. Ответственным за подготовку техрегламента определена Республика Армения, документ планируется представить Евразийской экономической комиссии в 2022 году.

По оценке Минздрава, в России около 35 млн курильщиков. Более 4 млн россиян являются потребителями электронных систем нагревания табака. В начале года для был запущен эксперимент по маркировке табачных стиков для таких систем. В августе Минпромторг выступил с предложением о начале обязательной маркировки стиков с марта 2022 года.

Эксперты считают необходимым проведение подобного эксперимента и для электронных систем доставки никотина в связи с появлением на рынке большого разнообразия одноразовых вейпов и никотинсодержащих жидкостей. Владлен Максимов, председатель комиссии по малоформатной и мобильной торговле общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России», считает, что недобросовестным продавцам проще поставлять на рынок контрафактные жидкости для электронных систем доставки никотина, так как процесс их производства с технологической точки зрения значительно проще в сравнении с табачными продуктами.

В соответствии с проектом постановления Правительства, эксперимент по цифровой маркировке и мониторингу оборота никотиносодержащих жидкостей, электронных сигарет и вейпов будет запущен с 1 февраля 2022 года и продлится по 28 февраля 2023 года.

Максимальной прозрачности товарооборота различных типов никотинсодержащей продукции будет содействовать сближение налоговых ставок стран-членов ЕАЭС, а также своевременная разработка и ратификация технического регламента. Установление единых правил для всех рынков придаст новый импульс совместной работе по сокращению доли нелегальной продукции.