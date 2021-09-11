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Политика11 сентября 2021 12:26

Встреча Владимира Путина с победителями и призерами Олимпиады в Токио 11 сентября 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Владимир Путин вручит госнаграды победителям и призерам Олимпиады в Токио. Сайт kp.ru проводит прямую онлайн-трансляцию встречи 11 сентября 2021
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Встреча Владимира Путина с победителями и призерами Олимпиады в Токио 11 сентября 2021 года : прямая онлайн-трансляция

Встреча Владимира Путина с победителями и призерами Олимпиады в Токио 11 сентября 2021 года : прямая онлайн-трансляция

Фото: REUTERS

11 сентября 2021 года президент России Владимир Путин встретится с победителями и призерами Олимпийских Игр в Токио.

Ранее на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта глава государства сообщил, что остался доволен выступлением российских спортсменов, назвав его "достойным". Также Путин сообщил, что будет рад лично поздравить атлетов с достигнутым результатом.

По мнению президента России, принятые ранее решения CAS по отношению к российским спортсменам имели "политический окрас", однако их надо выполнять.

Напомним, сборная России заняла пятое место в общекомандном медальном зачете, отстав от Великобритании на две золотые награды. В арсенале россиян 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей. Первое место в рейтинге заняла сборная Соединенных Штатов, набравшая 113 медалей.

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Владимир Путин встречается с победителями и призерами Олимпийских игр в Токио: прямая трансляция
Владимир Путин встречается с победителями и призерами Олимпийских игр в Токио: прямая трансляция
Владимир Путин встречается с победителями и призерами Олимпийских игр в Токио
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