Встреча Владимира Путина с победителями и призерами Олимпиады в Токио 11 сентября 2021 года : прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

11 сентября 2021 года президент России Владимир Путин встретится с победителями и призерами Олимпийских Игр в Токио.

Ранее на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта глава государства сообщил, что остался доволен выступлением российских спортсменов, назвав его "достойным". Также Путин сообщил, что будет рад лично поздравить атлетов с достигнутым результатом.

По мнению президента России, принятые ранее решения CAS по отношению к российским спортсменам имели "политический окрас", однако их надо выполнять.

Напомним, сборная России заняла пятое место в общекомандном медальном зачете, отстав от Великобритании на две золотые награды. В арсенале россиян 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медалей. Первое место в рейтинге заняла сборная Соединенных Штатов, набравшая 113 медалей.