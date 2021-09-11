Путин наградил золотых призеров олимпиады

Владимир Путин наградил спортсменов, получивших на олимпиаде золотые медали. Фото: Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

В субботу, 11 сентября, Владимир Путин наградил спортсменов, получивших на олимпиаде золотые медали. Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

- Российские спортсмены выступили на олимпиаде в Токио достойно, - подвел главный итог президент.

Путин заметил, что политика оказалась замешана даже в чисто спортивное мероприятие.

- Не могу не вспомнить и известные, далёкие, к сожалению, от спорта, политизированные решения в отношении нашей страны и нашей команды. Но, уважаемые друзья, вы выдержали всё, прошли через все эти испытания, сражались за спортивную честь России, подарили болельщикам, всем нам радость побед, ни с чем не сравнимое, объединяющее чувство гордости за Отечество, - поблагодарил глава страны.

Среди награжденных были:

– Двукратная чемпионка Игр по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина.

- Двукратный чемпион по плаванию Евгений Рылов.

- Двукратная чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

- Чемпионы по спортивной гимнастике в командных соревнованиях Никита Нагорный, Денис Аблязин, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Давид Белявский и Артур Далалоян.

- Чемпион по боксу в весовой категории до 57 килограммов Альберт Батыргазиев.

- Чемпион по греко-римской борьбе в весовой категории до 97 килограммов Муса Евлоев,

- Чемпионки по синхронному плаванию в группе Полина Комар, Мария Голядкина.

«Олимпийская медаль — это то золотое достоинство, которого добиваются единицы. Впереди на лихом коне тот, кто добивается успеха», - в конце заметил президент.

В общей сложности, команда России получила 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых. Мы заняли пятое место в общем зачете.

Три спортсмена получили орден Александра Невского. Шесть спортсменов – орден Почета. 27 атлетов отмечены орденом Дружбы. 76 членов команды – медалью ордена За заслуги перед отечеством I степени. 16 человек наградили медалью ордена За заслуги перед отечеством II степени.

11 сентября награды бронзовым и серебряным призерам вручил помощник президента Игорь Левитин.

Кроме государственных наград спортсмены получат в подарок автомобили. Золотым медалистам дадут ключи от BMW X5, серебряным и бронзовым призерам - от BMW X3 разных комплектаций.

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