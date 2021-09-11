Путин рассказал о строительстве метро между Москвой и областью

Владимир Путин выступил в концертном зале «Зарядье» и поздравил столичных жителей с Днем города. Фото: Михаил Воскресенский/POOL/ТАСС

11 сентября Москва отмечает 874-летие. По случаю праздника, Владимир Путин выступил в концертном зале «Зарядье» и поздравил столичных жителей с Днем города.

- Москвой, её красотой и особым характером невозможно не восхищаться. Величественная и горделивая, она не застыла в своей степенной торжественности, сохраняя мудрость древнего города, идёт в ногу со временем, - с теплотой отметил президент.

Путин рассказал, что столица постоянно преображается. «Этой весной впервые, если считать с начала прошлого века, в городе появился еще один железнодорожный вокзал – Восточный. Намечено и развитие наземного метро, которое соединит Москву и Подмосковье, что очень важно и востребовано миллионами москвичей и жителями Московской области. Завершается обновление набережных Москвы реки. Неподалеку от «Зарядья», в отремонтированном здании исторической ГЭС, скоро откроется уникальный многофункциональный Дом культуры», - сообщил глава России.

Путин отметил вклад столицы в борьбу с коронавирусом.

- Уже второй год, к сожалению, но мы отмечаем этот праздник в непростых условиях эпидемии. И, думаю, со мной многие согласятся: именно Москва показывает пример слаженных, эффективных действий в противодействии этой угрозе, находит баланс между вынужденными ограничениями, которые необходимы для того, чтобы сохранить жизни тысяч людей, и нормальной жизнедеятельностью многомиллионного города, его развитием, - похвалил президент.

Глава страны напомнил, где впервые была создана вакцина от ковида: «Российская научная школа, учёные столицы создали надёжные вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак».

- Хочу поблагодарить всех москвичей, жителей города за терпение и стойкость, а волонтёров, которые всегда на передовой – передовой помощи людям – за доброту ваших сердец, - сказал в конце Путин.