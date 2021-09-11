Геннадий Онищенко: Сегодня - ни капли спиртного!

Геннадий Онищенко Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

- Доброе утро, Геннадий Григорьевич! Это помощник депутата Онищенко вам звонит, который благодаря своему герою бросил пить, курить и знакомиться с девушками в автобусе. Я вас поздравляю с Днем трезвости!

- Сегодня, прежде всего, день усекновения головы Иоанна Предтечи императором Иродом на пьяном пиру. Перепились они там и отрубили Иоанну голову.

- Вот гад! Ирод! Так?

- Гад. А при Николае Втором, последнем нашем императоре из дома Романовых, по инициативе церкви именно этот день – 11 сентября - сделали Днем трезвости. Но потребление алкоголя при Николае было где-то три с половиной – четыре литра на душу населения.

- В год?

- В год, да. Тем не менее, Николай пекся о здоровье своих подопечных россиян. Но этот праздник под сурдинку отменили в советский период, потому что посчитали, что он церковный, хотя к церкви он отношения не имел никакого. А в 2005 году, опять же по инициативе церкви, этот праздник восстановлен. Сегодня во всех храмах идут службы. Идут проповеди о вреде пития, о том, что это зло, что это забирает здоровье, что это разрушает семьи и так далее. Поэтому это очень значимый праздник, который мы, к сожалению, недооцениваем.

- А из-за того, что я пить бросил, вы не пьете, уровень потребления снизился?

- Мы, конечно, огромный вклад внесли своим отрицательным отношением к алкоголю.

- Я ненавижу просто спиртное!

- В 2009 году со всеми суррогатами было 19 литров безводного спирта на душу населения в год. Прежде всего на мужчин. Сейчас где-то 10, наверное, 12. Но Всемирная организация здравоохранения считает, что показатель выше 8 литров пагубно влияет на генофонд нации. Поэтому у нас еще много и много работы в этом плане.

- Скажите, а вот у меня есть несколько знакомых-самогонщиков. Вот их души учитываются как-то?

- Вы же понимаете, что они в налоговую инспекцию отчета не дают, сколько произвели самогона. Слава богу, их мало, наших самогонщиков.

- Достаточно, просто не знаете.

- Что, они в промышленных объемах продают самогон что ли?

- Нет. Сами выпивают. Гонят для себя, для друзей..

- Нет на них вашего благотворного влияния! Вы проявляете эгоизм. Утверждаете, что не пьете, а миритесь с тем, что ваши близкие гонят самогон.

- Не, не близкие. Но знакомые. Они в провинции живут.

- У нас еще 3 октября будет Международный день трезвости. То есть, так получилось, что есть у нас российские День трезвости – 11 сентября, И через какие-то три недели -Международный день трезвости.

- Не многовато для России двух дней трезвости?

- Вообще-то в календаре 365 дней, все они должны быть днями трезвости.

- За что и выпьем!

- Вот вы не ерничайте! Я еще раз обращаюсь к моим согражданам: трезвость - это, действительно, большое дело нашего общества и, конечно, особенно для молодого поколения. Поэтому нам с вами надо делать все, чтобы эту пагубу -потребление алкоголя - минимизировать.

- Я с вами абсолютно согласен. Извините за мои, может быть, неправильные, слова. Мы не будем выпивать за День трезвости. Спасибо вам огромное!