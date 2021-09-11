В Зауралье запустят новые элеваторы и откроют круглогодичный детский лагерь

Премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров уверен, что в Республике есть огромный инвестиционный потенциал

Есть в Башкортостане такая традиция – давать зеленый свет инвесторам, готовым не только полезные людям проекты внедрять, но и рабочие места организовывать и социальную миссию выполнять.

Недаром в России сложилось мнение, что в Республике царит наиболее доброжелательная инвестиционная атмосфера.

- Мы формируем инвестиционный климат таким образом, чтобы он был одним из лучших в России, - заявил на форуме премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров. - На сегодняшний день мы занимаем пятое место в инвестиционном рейтинге АСИ. Уверен, что получится улучшить этот результат.

В этом довелось убедиться и мне лично на заседании республиканского инвестиционного комитета. Такие мероприятия, к слову, проходят в правительстве каждую неделю. Но на сей раз оно состоялось во время Всероссийского инвестиционного сабантуя.

Его место проведения тоже традиционно – один из городов Зауралья – Сибай. Почему именно здесь? Потому что именно эта территория сегодня нуждается в инвестициях и развитии. И благо, что есть инвесторы, готовые вкладываться в нее и поддерживать ее жителей.

Так, например, здесь уже реализуются более 130 инвестпроектов в сфере добывающей и обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, туризма. Общий объем – более 150 млрд рублей и созданием более 5000 рабочих мест. Но уже в ближайшее время эти цифры увеличатся.

В начале заседания инвесткомитета о ситуации в экономическом секторе Республики Башкортостан Андрею Назарову доложил первый заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

- Одним из ключевых решений для экономики Башкортостана стало принятие пакета антикризисных мер для поддержки бизнеса, - сказал Рустам Муратов. - Это 95 мероприятий с охватом 59 тыс. получателей, почти половина из которых — малый бизнес. Благодаря реализованному комплексу мер были не только не допущены существенные провалы в экономике, но и опережены общероссийские темпы по динамике важных секторов экономики.

Итак, на инвестиционном часе под председательством премьер-министра Республики Башкортостан Андрея Назарова было рассмотрено пять проектов с суммарным объемом инвестиций по всем проектам более 2,5 млрд рублей.

Подписано еще одно соглашение на инвестиционном сабантуе

Первый проект

«ЗАО «МКХП-Ситно» - «Реконструкция и модернизация мельничного комплекса, в том числе строительство цеха и приобретение линии по производству макаронных изделий».

Объем инвестиций: 815,9 млн рублей.

Место: город Сибай Республики Башкортостан

Проект предусматривает строительство предприятия по производству макаронных изделий. Объем выпуска более 27 тысяч тонн.

- После пуска за 2-3 года мы в разы увеличим производство, - обещают представители компании. – Планируемая выручка 1,5 млрд рублей. Рентабельность – 8 процентов. Окупаемость – 6 лет. Запуск макаронного цеха потянет за собой целую цепочку производств. Необходимы будут элеватор, мельница, мука. Это позволит поднять экономику территории. Кроме того, налоговые отчисления увеличатся в три раза.

- Уверен, что такой проект нужен, - отметил премьер-министр Андрей Назаров. - Это направление надо осваивать.

Второй проект

ГК «Реса» - «Создание распределительно-логистического центра с контейнерной площадкой и элеваторного комплекса».

Объем инвестиций: 350 млн рублей.

Место: Туймазинский район Республики Башкортостан

- Мы приобрели имущественный комплекс бывшего комбикормового завода с целью его восстановления, - рассказала представитель компании Анастасия Разумова. – Но его техническое состояние было таким, что мы решили разместить на нем распределительный комплекс для перевалки продукции и приемки, переработки и хранения зерна. На сегодня часть работ произведены. Но нам требуются больше инвестиций, именно поэтому мы здесь.

В свою очередь министр сельского хозяйства отметил, что это уже не первый объект, который предприятие доводит до рабочего состояния.

Премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров на фестивале «Кумыс-фест»

Третий проект

Клиника «Риадент» - «Центры имплантации и протезирования «Риадент».

Объем инвестиций: 170 млн рублей.

Место: города Сибай и Уфа Республики Башкортостан

- Наша задача не только предоставление качественных услуг жителям Республики Башкортостан, - подчеркнул глава компании, - но и развитие медицинского туризма. У нас развита сеть технологий, которые позволяют за один день делать сложные операции.

В проекте строительство двухэтажного пристроя в Сибае. Это будет центр челюстно-лицевой хирургии для взрослых и детей. Планируем добрать штат еще 20 человек. В Уфе ремонтируем здание. Закончим в 2022 году. Требуемая господдержка - это включение проекта в перечень приоритетных инвестпроектов, предоставление земельного участка в аренду.

Четвертый проект

ООО «ЛесИнПром» - «Деревообрабатывающее производство (от 50000 до 500000 куб.м. готовой продукции в год)»

Объем инвестиций: 1200 млн рублей. Место: Белорецкий район Республики Башкортостан

Пятый проект

В рамках Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2021» было подписано Соглашение о намерениях по созданию детского центра отдыха и оздоровления в Республике Башкортостан между Правительством Республики Башкортостан, ООО «Национальный оператор детского отдыха» и ООО «Системные концессии».

Документ конкретизирует направления взаимного сотрудничества, в том числе намерения потенциального инвестора в реализации проекта на принципах ГЧП с использованием механизмов, предусмотренных Федеральным законом «О концессионных соглашениях», а также оказание ООО «Системные концессии» содействия в подготовке и структурировании проекта.

СПРАВКА

В Республике Башкирия реализуется 1624 инвестпроекта на 1270,4 млрд рублей, из них 271 — приоритетные, рассчитанные на сумму 874,7 млрд рублей и создание порядка 37,3 тыс. рабочих мест. Между тем у региона большой потенциал для их роста: много готовых площадок, богатый земельный фонд и сырьевая база, удобная транспортная и развитая инженерная инфраструктура. Правительство Республики оперативно и в полной мере предоставляет инвесторам широкий спектр мер государственной поддержки.