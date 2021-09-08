В Башкирии пройдет Инвестсабантуй «Зауралье-2021»

Светлана Чупшева и Радий Хабиров на открытии предыдущего форума.

Главным местом проведения сабантуя станет город Сибай. Он уже в третий раз будет принимать гостей мероприятия. К слову, неофициально Сибай называют инвестиционной столицей Башкирии.

Участников форума помимо многочисленных деловых встреч на сабантуе ждет множество событий – от дегустации кумыса до шествия национальных костюмов и концерта певицы Валерии.

По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, вхождение Башкортостана в 2021 году в топ-5 Национального рейтинга инвестиционного климата субъектов РФ означает, что усилия органов власти по созданию комфортных условий для бизнеса оценили сами предприниматели.

- Республика не только использует и адаптирует лучшие практики по работе с бизнесом, но и вырабатывает собственные уникальные решения, которые могут быть тиражированы в других регионах, - подчеркнула Светлана Чупшева. - Хорошим примером такой работы является практика Башкирии по привлечению бизнес-шерифов к взаимодействию с экспортерами. Этот опыт, когда заместители глав администраций выступают проводниками для предпринимателей, с помощью платформы АСИ «Смартека» уже успешно тиражируется в Ставропольском крае.

МЕСТО «ПРИТЯЖЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ»

По словам главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, Сибай сегодня «становится местом притяжения инвестиций и точкой роста промышленности в регионе». Так, месяц назад в Абзелиловском районе Республики Башкортостан состоялось открытие первой очереди завода «Цемикс», которое посетил президент РФ Владимир Путин. Предприятие будет специализироваться на производстве сухих строительных смесей, что позволит сократить практически полностью импорт белого цемента. Запуск завода, как ожидается, позволит стать еще одним шагом на пути к решению важных для региона проблем – придание импульса росту промышленности в регионе и создание новых рабочих мест.

Деловая программа форума предусматривает дискуссию с участием общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество». Ее участники поговорят о зеленом развитии, технологиях бережливого производства и использовании экологически безопасных для человека и окружающей среды стройматериалов.

Круглые столы при участии Министерства экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан и Фонда развития промышленности Республики затронут вопросы повышения производительности труда и поддержки промышленного сектора экономики, а о значении и развитии лесопромышленного комплекса в цифрах расскажут представители Министерства лесного хозяйства и Министерства промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана.

- Уверен, что форум станет еще одним шагом к формированию делового климата и повышению инвестиционной привлекательности всего Башкортостана и Зауралья республики, - отметил глава Республики Радий Хабиров. - Правительство Башкортостана создает все условия для того, чтобы здесь постоянно происходили позитивные перемены. И сегодня Сибай по праву считается экономическим, культурным, образовательным центром республики. Отрадно, что здесь уже в третий раз проводится Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье».

ТУРИСТЫ, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

И все же если мы говорим про Сибай, то это не только инвестиции. По словам заместителя руководителя Центра развития туризма Башкортостана при Государственном комитете Республики по предпринимательству и туризму Артура Идельбаева, Сибай сегодня –"самый крупный и красивый город башкирского Зауралья".

- Около него находится второй по величине в мире карьер, который тоже может стать объектом туристического паломничества, - рассказал Артур Идельбаев. - Город обрамляет хребет Ирендык, который я считаю самым красивым горным хребтом в Башкирии. И поэтому именно здесь мы открыли три года назад туристический маршрут конно-географическая экспедиция по следам Пржевальского. То есть здесь есть нетронутые красивые места, красивые водопады, горные речки, ущелья. Недалеко от города, буквально в нескольких километрах, находится родная деревня и могила Мужавира-Хазрата - это один из самых почитаемых у башкир мусульманских святых, паломничество, к которому тоже совершается почти круглый год очень многими жителями республики и не только. Там же находится святой источник.

Он добавил, что Башкирия в целом является одним из самых удобных туристических мест в нашей стране для активного отдыха. Недалеко от Сибая находится один из самых крупных горнолыжных комплексов страны – Абзаково. А еще здесь самая популярная сеть сплавных рек.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ

В Башкортостане проживает около 4 млн. человек, среди которых и башкиры, и татары, чуваши, казахи, русские, украинцы, белорусы, немцы, евреи, молдаване, армяне, латыши, марийцы, мордва, удмурты и другие. Поэтому во второй день Форума, 10 сентября, в Сибае пройдёт шествие национальных костюмов, которое закончится на центральной площади города концертом фольклорных коллективов и ансамблей песни и танцев.

Помимо этого, на Инвестсабантуе будут проходить два гастрономических фестиваля: Республиканский конкурс-фестиваль блюд национальной кухни и «КумысFEST». Здесь можно будет попробовать знаменитый напиток кочевников – кумыс, закусить который предложат еще одним традиционным для степняков блюдом - бараньими глазами. Вдобавок к гастрономическим развлечениям гости сабантуя смогут попробовать подоить кобылу и узнать, как производится кумыс, какими целебными свойствами обладает этот напиток, и кто из великих исторических и культурных деятелей использовал его в качестве лекарства от недугов.

Завершением праздничной и культурной программы Сабантуя станет концерт популярной певицы Валерии.

Все мероприятия на форуме будут проходить с соблюдением требований Роспотребнадзора. Организаторами Инвестсабантуя выступают Агентство стратегических инициатив и Правительство Республики Башкортостан.