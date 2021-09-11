Украинским волейболистам посулили миллионы за победу над российскими

Украинским волейболистам посулили 10 миллионов гривен за победу над россиянами. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Борьба Украины с Россией идет по всем фронтам. Мы уже привыкли к тому, что Незалежная запрещает книги русских и советских писателей, гастроли и въезд артистам из России, телепередачи и так далее. Токийская Олимпиада тоже внесла в эту борьбу свою лепту. Так, украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих сфотографировалась с победительницей Олимпиады в этом виде легкой атлетики россиянкой Марией Ласицкене, за что подверглась настоящей травле на Украине и была вынуждена извиняться.

На днях, по завершении соревнований "Бриллиантовой лиги", где россиянка снова победила, а Магучих заняла призовое место, украинская спортсменка снова сфотографировалась в группе коллег, где присутствовала и Ласицкене. И на нее опять обрушился вал негатива.

Но сегодня борьба Украины с Россией вступила в новую стадию. В Польше должен пройти матч 1/8 финала Чемпионата Европы по волейболу, в котором встречаются сборные команды России и Украины. И украинским волейболистам лица, пожелавшие остаться неизвестными уже посулили дополнительное вознаграждение в весьма значительном денежном выражении – 10 миллионов гривен (приблизительно 27,3 млн российских рублей). Естественно, только в случае победы над россиянами.

Бескомпромиссная борьба ожидается на волейбольной площадке. Конечно, на Украине много кому чего обещали. Можно вспомнить обещания снизить тарифы или выступления Порошенко, когда он божился, что воюющие на передовой в Донбассе будут получать "тыщу гривен в день". Можно вспомнить предложения выплачивать 10 тысяч долларов за "голову москаля" или "премиальные" за подбитую российскую военную технику. Но здесь, похоже, совсем другая история.

Сборная России и сборная Украины играют в достаточно разный волейбол. В ходе отборочных матчей россияне одержали 4 победы в пяти матчах, а украинцы одержали три победы. В мировом рейтинге мужских сборных по волейболу российская команда находится на третьем месте, а украинская – на 38-м, между Словакией и Алжиром. И можно предположить, что обещавшие щедрое вознаграждение украинские патриотические коммерсанты очень четко просчитали вероятность выплаты премии.

Можно еще дополнительно простимулировать украинских волейболистов, пообещав им в случае проигрыша занесение на печально известный сайт "Миротворец" в качестве пособников Кремля.

В любом случае, главное для украинских спортсменов – не фотографироваться с россиянами. Это уже совершенно четко будет расценено как измена, что даже хуже поражения.

Насколько действенным окажется финансово-политический стимул для украинских спортсменов, узнаем уже сегодня вечером. Поскольку матч начинается в 18-30 по Москве.