Венеция-2021: У Паоло Соррентино украли «Золотого Льва»

Программа Венеции-2021 была настолько разнообразной, что (в отличии от прошлого года, когда явно выделалась «Земля кочевников» Хлои Чжао, нынешнего члена жюри) было трудно предсказать, куда качнется маятник выбора. С другой стороны: было много отличных картин, особенно в первой половине фестиваля, но немногие из них могли объединить, как всегда, очень разношёрстное жюри под председательством южного корейца, автора «Паразитов» Пон Джун-хо. Таким фильмом неожиданно оказалось французское «Событие» (L'événement) Одри Диван. Он напоминает о тех страшных временах, когда аборты в стране свободы, равенства и братства были запрещены и тем, кто подпольно его сделал, грозило заточение в тюрьму. Героине фильма сильно не повезло: она залетела практически в момент потери девственности и была вынуждена разбираться с последствиями в ситуации 1963 года, когда ей никто не может помочь: за помощь таким, как она, тоже грозит тюрьма. «Я хочу детей, но тогда, когда сама их захочу!» - такова позиция героини, не желающей превращаться в домохозяйку, а желающей - какой ужас! - учиться и развиваться как личность. Истории абортов не раз и не два служили иллюстрацией косности, консервативности, лицемерия, жестокости общества, готового ради «приличий» мириться со страданьями и смертями женщин, проблема «События» только в том, что он далеко не первый в этом ряду. Например, здесь же в Венеции побеждал фильм Майка Ли «Вера Дрейк» на ту же тему.

«Золотого Льва» прочили Паоло Соррентино за фильм «Рука Бога» (E stata la mano di Dio»), но он не смог противостоять феминисткой повестке - ему досталось второе по значению Гран-при жюри, хотя «Рука Бога» возвестила не только о пришествии какого-то нового Соррентино (снобистски настроенный автор «Великой красоты» и «Молодого папы» как будто ушёл в отпуск, сменил оператора, пригасил гламурность и удивил гораздо более спокойным настроем и лирическим настроением, рассказав о себе, своей неаполитанской юности, родителях, их безвременной и горькой потере, выборе профессионального пути…). Соррентино снял фильм не только про себя, но про любого синефила, про открытие магии кино, про Феллини как ее полномочного представителя, чьё имя остаётся мировым брендом и символом великого прошлого кино, которое не пустой звук ни для членов жюри, ни для продвинутой публики. При всех своих регалиях обладателя «Оскара», на основных мировых кинофестивалях Соррентино тем не менее не выигрывал ещё ни одной крупной награды - кроме утешительного Приза жюри в Каннах за «Диво» 2008 года. Получая приз, он не мог сдержать слез.

Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль в качестве большого сюрприза достался филиппинцу Джону Арчилле, сыгравшему главную роль в фильме Эрика Матти «На работе» (On the Job) - минисериале HBO об ужасной коррупции на Филиппинах.

Кубок за женскую роль достался Пенелопе Крус, сыгравшей главные роли сразу в двух конкурсных фильмах - у Педро Альмодовара («Параллельные матери») и в «Официальном конкурсе» аргентинцев Гастона Дюпра и Мариано Кона. Вознаградили Пенелопу за Альмодовара.

Лучшим режиссером признали Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса» (The Power of the Dog) - потрясающе снятый для большого экрана (даром что выйдет на «Нетфликсе») психологический вестерн слэш жестокую драма о мести и умении постоять за себя в этом самом жестоком из миров.

Приз имени Марчелло Мастроянни справедливо присудили молодому итальянскому актеру Филиппо Скотти за роль юного Паоло Соррентино в картине «Рука Бога» (E stata la mano di Dio)

Спецприз жюри отошел итальянскому фильму «Дыра» (Il buco) Микеланджело Фраммартино - путешествию вглубь времени и пространства, в самом прямом смысле слова: спелеологи весь фильм спускаются в одну из самых глубоких пещер мира (Бифурто в Калабрии - 683 метра), словно в подсознание вселенной, а параллельно погружается в вечную темноту местный пастух своих коров, чьи призывные переливы будут звучать в лугах и после его ухода.

«Серебряного льва» за лучший сценарий справедливо отдали фильму «Потерянная дочь» (The Lost Daughter) - уверенному дебюту в режиссуре известной актрисы Мэгги Джилленхол. Фильм, принадлежащий к разряду такого «женского кино», которое никогда не снял бы мужчина, сделан по роману итальянки Елены Ферранте.

В втором по значению конкурсе «Горизонты» победила литовская картина «Пилигримы» Лауринаса Барейсы - эллиптическая драма о невозможности примирения с потерей близкого человека.

Приз за лучший сценарий отошел словацкой «Цензорке» Петера Керекеса (международное название - «107 матерей»/107 Mothers). Документалист Керекес много лет изучал жизнь в одесской женской тюрьме и в результате снял картину в пограничном формате нон/фикшна, основанную на реальных историях 107 женщин, родивших детей в неволе. Многие из этих женщин присутствует и в кадре, сообщая всему предприятию абсолютную аутентичность. Указанная в названии «цензорка» - ненамного более счастливая женщина, чья жизнь точно также проходит в тюрьме, хоть и по другую сторону решетки. Ее работа - следить за психологическим состоянием заключенных женщин, для чего ей приходится читать их частную переписку. В фильме, поражающем чистотой интонации и полным отсутствием фальши, практически нет ни одного мужского лица - только женщины. Большинство из них совершило тяжкие преступления - убийства, в основе которых был, тем не менее, не злой умысел, а банальная человеческая ревность. Снятый в украинской тюрьме фильм - парадоксальная ода славянским женщинам, для которых по-прежнему так много значит любовь.

Спецприз жюри отошел картине из Боливии «Большое движение» (El Gran Movimiento) - она вновь предоставляет возможность общественности стран «первого мира» убедиться в привилегированности своего положения и ужаснуться тому, как обстоят дела в странах мира «третьего». Персонажи концептуального эксперимента Киро Руссо, шахтеры, неделю шли пешком в город, чтобы искать здесь работу на рынке. Рисуя их невообразимую жизнь, фильм не становится физиологическим очерком, а взрывает себя изнутри то вспышками магического реализма, то музыкальным номером, то видеомонтажом, достойным экспозиции музея современного искусства.

В конкурсе «Горизонты Экстра» победил финский «Слепой, который не хотел смотреть «Титаник» (The Blind Man Who Did Not Want to See Titanic), чей главный и единственный герой - слепой парень Якко, решивший отправиться навестить свою единственную подругу Сирпу, прежде чем та умрет от рака. Фильм Теему Никки легко упрекнуть в «придуманности» (герой сыплет названиями фильмов, которые он успел или не успел, как «Титаник», посмотреть, пока был зрячим), но все обвинения снимает финальный титр о том, что актёр Петри Пойколайнен сам потерял зрение из-за рассеянного склероза и, снявшись в этой картине, совершил настоящий актерский подвиг.

«Льва будущего» и 100 тысяч долларов удостоился румынский фильм «Безупречная» (Imaculat) Моники Стан и Георге Чипер-Лиллемарка.