ABBA триумфально возвращается после 40 лет молчания, Ален Делон опустошен после смерти Жана-Поля Бельмо, а в США до сих пор спорят о версиях терактов 11 сентября

1 место. Don't Shut Me Down. ABBA триумфально возвращается после 40 лет молчания (слушать)

2 место. «Было бы неплохо, если бы мы ушли вместе»: Ален Делон опустошен после смерти Жана-Поля Бельмондо (слушать)

3 место. Александр Петров отправится на зону ставить спектакль с заключенными (слушать)

4 место. Геннадий Зюганов: Русским надо помочь сегодня подняться. В противном случае некому будет держать страну в единстве (слушать)

5 место. «Евгений Зиничев погиб, как настоящий спасатель, каковым он и был в жизни» (слушать)

6 место. ЧС национального масштаба. Почему гибель Зиничева потрясла всю верхушку российской власти (слушать)

7 место. Анна Шафран: Мечта Зеленского заблокировать «Северный поток-2» невыполнима (слушать)

8 место. Что американцы сказали Зеленскому в Вашингтоне на самом деле (слушать)

9 место. Маргарита Симоньян: Выпускать педофилов нельзя. Они должны проводить свою жизнь в аду пожизненно (слушать)

10 место. 11 сентября. Теракт, разрушивший привычный мир. Падение американской мечты 20 лет спустя (слушать)