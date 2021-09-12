Последствия дружбы с Францией: как свергли самого охраняемого лидера Африки

Президент Гвинеи Альфа Конде Фото: REUTERS

Многие страны Черного континента исторически нельзя назвать спокойными. Перевороты, вооруженные конфликты и многочисленные кризисы не способствуют стабилизации обстановки в регионе. В таких условиях очень важно учитывать вопросы безопасности.

Особенно это касается лидеров африканских государств. В частности, имеющих неоднозначную либо спорную репутацию. Главы стран материка уделяют большое внимание личной защите от различных угроз.

Однако самого охраняемого политика, президента Гвинеи Альфа Конде, мятежники сместили без особых усилий. В связи с этим возникает вопрос, что привело к перевороту в республике, а главное — почему он прошел с таким успехом?

Cамого охраняемого политика, президента Гвинеи Альфа Конде, мятежники сместили без особых усилий. Фото: REUTERS

Африканский форсаж

Алассан Уаттара, более 10 лет правящий Кот-д’Ивуаром, не рискует жизнью, его всегда сопровождает группа качественно оснащенных телохранителей. Кортеж президента обычно состоит из тяжело бронированных «крузеров» и сопровождается бригадой из полуспортивных мотоциклов. Личная охрана любой ценой готова уберечь Уаттару от угроз.

Король Марокко Мухаммед VI также уделяет большое внимание автотранспорту. В его арсенале Mercedes 600 Pullman с усиленным корпусом, укрепленные Range Rover, прокачанные версии Hummer и BMW. В случаях, когда он решает сам сесть за руль, выбор падает на собранные по специальному заказу машины Lexus, Rolls-Royce или Aston Martin.

Кроме того, Мухаммед VI выдвигает строгие требования к телохранителям. Однажды он уволил почти всех сотрудников службы из-за нарушения запрета на использование смартфонов.

На безопасности лучше не экономить

У президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва много причин для того, чтобы вкладывать огромные средства в личную охрану. Его сотрудники и приближенные неоднократно попадались на злоупотреблении должностным положением, которое позволило им добиться значительных успехов в бизнесе.

В связи с этим Мнангагва несколько раз обвинили в коррупции. Широкую огласку получил инцидент с его личным телохранителем, когда тот попытался контрабандой транспортировать в Дубай 6 килограмм чистого золота.

Лидер Нигерии Мохаммаду Бухари как никто другой знает об опасности государственных переворотов. Один из них позволил ему получить власть в 1983 году, другой обернулся для него отлучением от власти в 1985-м. Наученный горьким опытом, после возвращения на должность в 2015 году он создал личную армию из трех батальонов.

Кроме того, в любой спорной ситуации на помощь президентской гвардии готовы прийти 370 сотрудников полиции. При этом оба формирования местные жители обвиняют в особой жестокости и бескомпромиссности при выполнении задач.

Большую часть казны расходует элитное подразделение Presidential Protection Unit (PNU), обеспечивающее безопасность президента ЮАР Сирила Рамафосы и нескольких высокопоставленных политиков. В составе PNU около ста активных бойцов, еще более тысячи предварительно обучены и находятся в спящем режиме. Все это удовольствие обходится государственному бюджету в сумму, превышающую 50 миллионов долларов в год.

Журналисты, узнав о стоимости охраны, назвали приложенные усилия чрезмерными. Однако правительство заявило, что это исключительно необходимая мера.

Спецназ, призванный охранять президента, сверг его. Фото: REUTERS

Последствия дружбы с Францией

Самым охраняемым лидером Африки являлся президент Гвинеи Альфа Конде. Однако бронированный Mercedes, десяток спортбайков, 20 высококвалифицированных специалистов, защищающих лидера и 2,5 тысячи солдат республиканской гвардии не смогли сдержать напор военных, уставших терпеть происходящие в стране бесчинства.

Лидера обвиняли в многочисленных актах коррупции, нарушении демократических основ и разграблении ресурсной базы Гвинеи в интересах Франции, чьим ставленником Конде и являлся. Переворот возглавил Мамади Думбуйя. Вместе с лояльными бойцами он арестовал Конде и объявил о роспуске местного правительства и об отмене действия конституции.

Африканцы повсеместно выступают против Парижа. Захват власти в Гвинее стал ответом на продвижение неоколониальной политики бывшей метрополии посредством марионеточного руководителя республики. Доктор исторических наук, профессор кафедры дипломатии МГИМО, генерал-лейтенант КГБ в отставке Николай Леонов объяснил, что привело к свержению Конде:

«В первую очередь, конечно, вещи бытовые — коррупция, абсолютная отрешенность от прямых, насущных нужд населения, взывают у общества эти реакции. Ну а появление военных во главе новых режимов — явление достаточно распространенное в слабо развитых странах, где политическая система работает плохо, где демократия в такой вот «западной» упаковке дает очень неприятные плоды. Поэтому единственная сила, которая может смещать лидеров — это, как правило, армия.

Она во многих странах является не только защитницей суверенитета, как это значится в документах, но и представительницей интересов народа. Потому, что больше не к кому обратиться. Военнослужащие часто встают во главе таких переворотов. Они проходят либо бескровно, либо с малыми жертвами, потому что там не втянуты какие-то социальные слои, крупные политические кланы и так далее».

Леонов уверен, что большую роль в произошедшем сыграло массовое недовольство населения действиями Елисейского дворца.

«Честно говоря, смена государственной власти, особенно профранцузской, когда она надоела, воспринимается народом положительно. Люди думают, что хуже уже не может быть, а получше, может быть, как-то получится. Корни «западной цивилизации» сидят настолько непрочно в толще африканского континента, что вырывать их — пустое дело. Раз, два и они вылетели, особенно если мы берем Францию, которая уже потеряла Центральноафриканскую Республику и Мали. Очень непрочные корешки. А недовольство франкофонией — дело очень серьезное», — объяснил он.

Гвинейцы ликовали, узнав о свержении Альфы Конде. Фото: REUTERS

Вам здесь не рады

Совокупность всех перечисленных выше факторов показывает, что без кардинальной переработки стратегии Пятую республику на Черном континенте не ждет ничего хорошего. Однако если проанализировать действия Парижа за последние десятилетия, то можно понять, что у французов был не один шанс, чтобы сделать выводы и адаптироваться под стремительно меняющуюся реальность.

Вместо этого бывшая метрополия предпочла варварские методы прошлого века, что и привело некогда великую империю к краху. Африканцы не разделяют интересов неоколониалистов, направленных исключительно на удовлетворение потребностей европейцев.

Ранее против хищнической политики Елисейского дворца выступил глава МИД России Сергей Лавров. Его поддержал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, отметив «попытки нерегиональных игроков осуществить передел континента без учета воли самих африканцев».