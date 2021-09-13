Александр Розенбаум: Никаких больших праздников - только друзья и близкие

Розенбаум вновь приглашает всех на «Вальс-бостон».

Его знают все, его песни поют на каждом углу, он не нуждается в скандалах и телеэфирах, чтобы напомнить о своей персоне. С учетом прожитых лет и достигнутых успехов Александр Яковлевич имеет полное право «забронзоветь» и упиваться статусом живой легенды, но певец, напротив, всегда открыт для чего-то нового. Так, например, по-настоящему хитовыми стали его появления в «Вечернем Урганте», где мэтр в своей фирменной манере перепевал неуклюжие молодежные шлягеры (особенно хороша была его версия бузовского опуса «Мало половин»). При этом во многих вопросах он остается человеком в хорошем смысле слова старомодным. «Моя бабушка - санкт-петербурженка, мои внуки - санкт-петербуржцы, а я - ленинградец, извините, - говорил артист «Комсомолке» накануне юбилея. - Это не имеет никакого отношения к Владимиру Ильичу, никакой привязки к именам, фамилиям, отчествам. Это просто привязка к привычке».

Что же касается сегодняшнего юбилея, то тут у маэстро все просто: «Как отмечу? Концертом. Родные и близкие соберутся. Все, никаких там больших праздников...»

«Комсомолка» поздравляет Александра Яковлевича, желает здоровья, море оптимизма и столько же отличных новых песен.