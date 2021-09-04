Александр Розенбаум: Моя бабушка была петербурженкой, мои внуки - петербуржцы. А я, извините, - ленинградец

Музыкант Александр Розенбаум Фото: Борис КУДРЯВОВ

- ...Александр Яковлевич, совсем недавно в Сочи, на «Новой волне», прошёл сногсшибательный ваш концерт - предъюбилейный.

- Да, его там называли юбилейным, но для меня он - предъюбилейный. (13 сентября Александру Розенбауму исполнится 70 лет. - А.Г.)

- И нам с супругой, мы же дружили с Иосифом Давыдовичем, особенно вот этот ваш номер в душу запал, когда вы с Григорием Лепсом исполняете «Вечернюю застольную». И - Кобзон вместе с вами, на большом экране...

- Спасибо.

- Буквально через несколько дней, 30 августа, была третья годовщина, как Иосиф Давыдович ушел. Я был на кладбище. И вот там удивительный памятник - великий певец с микрофоном, в динамике. И... ваша незабываемая песня в душе. И у меня вот ощущение - мой любимый Герой, с которым я больше четверти века работал - живой.

- Да, это так. Это так.

- И - спасибо. Ну просто это здорово, то, что мы увидели по телевизору.

- Спасибо, Александр.

- А вот у вас же про Санкт-Петербург нет ни одной песни. А только ваше: «Мне не нужна Москва, мне не нужна Одесса». О Ленинграде.

- «Ты не Санкт-Петербург», у меня есть песня, так и называется. Это первое. А второе, у меня много есть и других песен про Питер. Смотрите внимательнее.

- Сейчас посмотрю внимательно. Я, собственно, почему об этом спросил. Потому что 6-го сентября же 30 лет, как переименовали Ленинград.

- Да, вы поймите... Я очень рад, что город переименовали. Моя бабушка – санкт-петербурженка. Мои внуки – санкт-петербуржцы. А я – ленинградец, извините.

- А такое может быть?

- Да, это не имеет никакого отношения к имени Владимира Ильича. Это просто название города, в котором я родился, вырос и прожил жизнь. Название – Ленинград.

- А сейчас вы живете в Ленинграде или в Санкт-Петербурге?

- Я живу в Санкт-Петербурге, но я - ленинградец.

- Ясно, очень интересно. Скажите, а вы помните эти события? Когда меняли название города... Вы же тогда, по-моему, как раз начинали входить в политику, что называется.

- Нет, я в политике не был никогда. И ею не занимался.

- Нет, ну как? Ну, в Госдуме же вы были.

- Но это не политика. Это…

- Это Госдума.

- Это Госдума.

- Скажите, пожалуйста, вы не помните те события? Вы не будете их никак комментировать? Потому что тогда же не было референдума. А был просто опрос: кто за то, чтобы Ленинград стал Санкт-Петербургом?

- Нет, я не помню. Я помню, что его переименовали. Все были довольны, рады и счастливы.

- Ясно. Ладно. Скажите, то есть, в принципе, - как вот, с каким мотивом нужно отмечать, может быть, эту дату? Отмечать или хотя бы заметить, что вот 6-го числа, 30 лет назад…

- Люди города это помнят, это знают. Это городское событие и, наверное, в общем, где-то для кого-то, кому это нужно, - событие российское… Вот дата такая - достаточно необычная, может быть.. Ну, городу вернули первоначальное имя. Это прекрасно.

- Понятно. Ваша бабушка была бы довольна?

- Моя бабушка была бы довольна. Да я тоже доволен. Я еще раз говорю, понимаете… Мы же росли в определенном агитационном поле, в определенном информативном поле. Для меня и сейчас, допустим, ближе не Волгограда, а - Сталинград.

В крайнем случае… - Царицын. Но не потому что я там люблю Сталина или не люблю Сталина, люблю Волгу или не люблю Волгу. Просто у меня такое было информативное поле – Сталинград в голове, понимаете?

Ну, вот, а в Ленинграде я вырос. Это не имеет никакой привязки к именам, фамилиям, отчествам. Это просто - привязка к привычке. А то, что городу вернули название, это значительно. Он - Санкт-Петербург. Вот и все.

- Для меня 13 сентября – праздник. Потому что в этот день родился мой младший брат Сергей Гамов, заслуженный артист России. Он актер «Театра на Литейном» в Питере.

- Поздравьте его с днем рождения.

- Ладно. Спасибо. И я бы хотел узнать, вы как будете юбилей отмечать?

- Концертом.

- В Питере? Или в Ленинграде?

- В Ленинграде – в Санкт-Петербурге. Кому Санкт-Петербург, кому Ленинград. Кому Петроград, не дай Бог.

- А еще? Это же будет для нас, для зрителей.

- Ну, родные и близкие соберутся. Все, никаких там больших праздников.

- Ясно. Понятно. Заранее не поздравляют. Я надеюсь, что я 13-го до вас дозвонюсь.

- Спасибо, мой дорогой.

- А вы можете две строчки продекламировать или пропеть для наших радиослушателей?

- Боже мой, как люблю, как люблю я домой возвращаться,

Как молитву считать номера ленинградских машин.

Вот, пожалуй.

- Ой, классно. Александр Яковлевич, спасибо огромное. Вам здоровья.

- Всего доброго. Спасибо.

- И я надеюсь, что 13-го сентября я до вас все же дозвонюсь.

- Спасибо. Благодарю. Всего доброго.