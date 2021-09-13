Мы посадили 229 тысяч новых деревьев!

В Краснознаменске Андрей Воробьёв вместе с местными ребятами посадили липы и клены. Фото: Пресс-служба правительства МО.

Ольга Колбина переехала вместе с мужем и детьми в ЖК «Столичный» на улице Вешних вод в Балашихе около года назад. А в эту субботу дружная семья вышла в ближайший парк сажать березы и клены - впервые приняла участие в ежегодной акции «Наш Лес. Посади свое дерево».

- Этот парк у пруда Малая Саввинка - наш любимый, мы часто сюда ходим гулять, - рассказывает женщина. - Когда узнали про акцию «Наш лес», всей семьей пришли сюда. Мы в полном восторге, если честно.

Ольга перечисляет, насколько все было в радость: инвентарь и саженцы им предоставили на месте, показали, как правильно рыть ямку, закапывать саженцы. Горячим питанием обеспечили. И теперь в любимом парке растут деревья, которые посажены собственными руками. Каждый раз, проходя мимо, Колбины будут смотреть на них и радоваться.

- Мои все очень рады, что мы поучаствовали. В следующем году обязательно снова придем!

«АКЦИЯ УШЛА В ГОРОДА»

Экологическая акция «Наш Лес. Посади свое дерево» была запущена по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в 2013 году. Тогда региону приходилось разбираться с последствиями жаркого лета 2010-го, когда из-за долгой засухи неимоверно расплодился жук-короед (по науке этого вредителя называют типографом - под корой пораженных деревьев он прокладывает ходы, похожие на замысловатые типографские шрифты). Крохотное насекомое (длиной всего до 4 - 5 мм) начало уничтожать в разных частях области тысячи гектаров леса. Чтобы остановить эту эпидемию, стали проводить санитарные вырубки. В последствии продвижение вредителя было остановлено, а на площадках, очищенных от зараженных деревьев, нужно было высаживать молодые саженцы. С этим специалистам начали помогать и обычные жители Подмосковья, неравнодушные люди. С тех пор осенние посадки большого количества деревьев стали традиционными.

Андрей Воробьёв ежегодно участвует в акции - в разных муниципалитетах. На этот раз он вместе с местными жителями посадил липы и клены у городского пруда в Краснознаменске.

- Традиционная акция, уже лет 9 мы объединяем большое количество жителей в самых разных уголках Подмосковья, - сказал губернатор. - Начиналось все с того, что была болезнь деревьев из-за короеда. Но благодаря нашим ученым, специалистам мы ее победили. Сейчас мы уже практически не высаживаем деревья в лесу, этим занимаются профессионалы. Акция ушла в города, потому что преображаются площади, общественные пространства, появляются скейт-парки - все это места очень любимые для жителей, здесь люди отдыхают. Поэтому они должны радовать глаз.

Новый скейт-парк построен с учетом пожеланий местных ребят. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Действительно, последние годы площадок для посадки деревьев на землях лесного фонда становится все меньше (см. «Конкретно»), зато в городах, поселках и других населенных пунктах акция уже давно стала большой совместной работой по благоустройству.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

Например, территория у пруда Краснознаменска, где были высажены новые деревья, стала новой зоной отдыха, подарком для всех горожан к 40-летнему юбилею города. В этом году водоем расчистили (и запустили в него рыбу - дополнительный подарок для любителей рыбалки), благоустроили его берега, тут же появился новый скейт-парк, детская площадка, зона для воркаута, система дорожек для прогулок, настил-амфитеатр у самой воды, где так приятно посидеть. Плюс - современное освещение, система видеонаблюдения для безопасности отдыхающих. А молоденькие деревья, которые через несколько лет вырастут и станут частью сквера, - вишенка на торте.

Дмитрий Алейнер, один из главных в городе фанатов экстремальных видов спорта, отмечает, что новый скейт-парк делали, прислушиваясь к пожеланиям ребят, которым здесь предстоит кататься. Например, после тестовых заездов заново переложили асфальт.

- Нам результат очень понравился, - говорит Дмитрий. - 19 сентября будем проводить здесь первые соревнования. Позовем спортсменов из Москвы, Одинцова, Голицына, Селятина. Вообще в целом вижу, как за последние годы меняется к лучшему город. Дворы ремонтируют, дороги.

В Краснознаменске Андрей Воробьёв проверил, как идет ремонт местного стадиона «Заря». Два года назад привести арену в порядок попросили местные жители и глава городской федерации футбола Андрей Чудаков.

- Деньги были выделены, но из-за пандемии не удалось стадион отремонтировать раньше, - говорит Чудаков. - Скоро должен стартовать наш зимний чемпионат, участвуют 64 команды. Словом, вся округа ждет, когда на «Заре» можно будет играть.

Стадион откроется уже в октябре. На футбольном поле здесь теперь искусственное покрытие последнего поколения, а под ним - система обогрева, что дает возможность играть в прекрасных условиях даже в морозы, а также новые беговые дорожки и система освещения.

На акцию «Наш Лес» в Подмосковье вышли более 60 тысяч участников. Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

КСТАТИ

Расскажи, где не хватает зелени

В этом году участки для посадки новых деревьев на землях муниципалитетов выбирали в том числе по рекомендации местных жителей. В июне-июле проводился опрос на портале «Добродел» (dobrodel.mosreg.ru) - зарегистрированные пользователи могли проголосовать за предложенные площадки или предложить свои варианты, где еще не хватает зелени.

В итоге в опросе поучаствовали более 15 тысяч человек. Благодаря им в общий список были добавлены 98 участков в 25 муниципалитетах.