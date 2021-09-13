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Политика13 сентября 2021 1:00

За русскую птицу-тройку!

Воззвание к избирателям лидера ЛДПР Владимира Жириновского
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Владимир Жириновский считает, что пора строить большой Русский дом.

Владимир Жириновский считает, что пора строить большой Русский дом.

Дорогой мой избиратель! Товарищ! Сосед! Земляк!

Я все понимаю. Ты занят. У тебя свои дела. Ты работаешь, учишься, воспитываешь детей, борешься за свое место под солнцем. НО МОЖЕШЬ ЛИ ТЫ СКАЗАТЬ, ЧТО С ТОБОЙ ПОСТУПАЮТ ЧЕСТНО?

Поэтому я прошу тебя: чуть отвлекись, прочти мое обращение. Я не буду занудно объяснять тебе казенным языком чиновников то, что ты и без них знаешь. У тебя есть свой опыт и своя точка зрения. Мы просто как друзья, как любящие Родину люди поговорим о том, как сделать нашу с тобой жизнь лучше, как превратить Отечество в процветающую страну.

ВСЕ ДЕНЬГИ - В РЕГИОНЫ!

Проблема нехватки рабочей силы в крупных городах решается просто: надо рассредоточить учреждения и производства по всей стране.

А власти, наоборот, все тащат в центр: деньги, торговлю, строительство, деловые центры, министерства и ведомства, транспорт и проч. А в других городах много свободных рук, но нет рабочих мест.

Так давайте перебросим деньги в регионы и будем привлекать оттуда своих граждан, а не мигрантов на работу в крупнейшие города, которые нуждаются в рабочей силе.

Хочешь, чтобы у тебя была интересная и хорошо оплачиваемая работа? Голосуй за ЛДПР! В бюллетене кандидатов в депутаты Государственной Думы номер ЛДПР - 3!

ПРЕКРАТИТЕ ИЗДЕВАТЬСЯ НАД ЛЮДЬМИ!

Я обращаюсь к вам. К тем, кто стоит у станка и у прилавка магазина. Кто сидит за рулем грузовика или ведет поезд.

Кто для нас сеет пшеницу и растит скот. Кто работает в офисе. Кто учится в вузе. Кто строит. Кто воспитывает детей.

Кто с трудом сводит концы с концами, получая нищенскую зарплату и пенсию.

Я обращаюсь к пожилым людям, к ветеранам. Вы всю жизнь честно работали, а сегодня над вами издеваются! Вам платят маленькую пенсию, а цены в магазинах все растут и растут. О вас вытирают ноги чиновники. Вам плюют в лицо. Тем из вас, кто работает, нагло не индексируют пенсии.

ЛДПР всегда делала и будет делать все, чтобы прекратилось такое издевательство над людьми. Мы сражаемся за народ, за национальные интересы России. Мы жестко выступали против могильщиков СССР - Горбачева и Ельцина. Мы выступили против пенсионной реформы, против повышения налогов, за введение прогрессивной шкалы налогообложения. Мы выступаем за строительство социального жилья. Мы первыми выступили за воссоединение Крыма с Россией.

ЛДПР - КОМАНДА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОРЫВА

ЛДПР заявляет: Отечеству нужна модернизация и переход на новый технологический уклад, но из-за политического застоя в нашей стране происходит и научно-технический застой.

Только мобилизация воли народа и власти сможет обеспечить технологический прорыв, а также решить проблемы в области социального обеспечения, ЖКХ, экологии, образования, здравоохранения, демографии и культуры. И только у ЛДПР есть программа преобразований в этих сферах!

Одна страна, одно знамя, один гимн! Один закон - для всех! Одно гражданство - российское! Один государственный язык - русский! Одна клятва - на верность России!

РУССКИЕ, ЖЕСТЧЕ ВЗГЛЯД!

Я обращаюсь к вам, русские! Жестче взгляд! И тверже поступь! Вы идете по своей родной земле. За ее свободу отдали жизнь миллионы наших соотечественников.

Не бойтесь никого! Вас пытаются убедить в вашей никчемности. Но вы были и будете всегда великой нацией! Вы открыли человечеству дорогу в космос, первыми изобрели вакцину от коронавируса.

Судьба России - не торговля сырьем. Это будущая транспортная мировая держава - мост между Европой и Азией.

Возьмите в руки избирательный бюллетень и проголосуйте за ЛДПР, за № 3, за быструю русскую птицу-тройку, на которой мы помчимся в будущее.

Проголосуйте за процветание страны и достаток в каждой семье! Проголосуйте за интересную работу, за высокую пенсию и уютный дом! Проголосуйте за радостный детский смех и улыбки на наших лицах! Проголосуйте за ЛДПР! Это по-настоящему патриотическая партия - партия русского народа. Самая честная партия, имеющая безукоризненную репутацию.

ЗА ПОБЕДУ РОССИИ! ЗА НАШУ С ВАМИ ПОБЕДУ! ЗА ЛДПР!

Оплачено из средств избирательного фонда Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

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