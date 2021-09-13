Путин рассказал о самых ярких победах России на Паралимпиаде

Владимир Путин принял в Екатерининском зале Кремля победителей токийской паралимпиады. Фото: REUTERS

Владимир Путин принял в Екатерининском зале Кремля победителей токийской паралимпиады. Президент рассказал о самых ярких достижениях спортсменов.

- Впервые в истории паралимпиад награды взяли российские фехтовальщики – и взяли невероятно красиво. Медали высшего достоинства в мужском командном турнире шпажистов и в личном первенстве у лидера российской команды Александра Кузюкова, - похвалил президент.

Путин заметил, что «о каждом можно рассказывать долго, судьбы достойны и экранизации, и книги».

«Красиво, мощно «выстрелили» и пловцы-дебютанты – Валерия Шабалина и Роман Жданов. На своей первой Паралимпиаде они взяли целую россыпь наград, причём разного и высшего достоинства, трижды взошли на вершину пьедестала и поставили новые мировые рекорды», - рассказал глава России.

Указ о награждении паралимпийцев «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность» Путин подписал 11 сентября. Спортсменам вручили ордена Почета и Дружбы и медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней.

На летних паралимпийских играх в Токио наши атлеты завоевали 118 наград: 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых медалей. Россия заняла четвертое место после Китая, Великобритании и США. Паралимпийцы побили свой собственный рекорд по количеству завоеванных медалей – прошлый лучший результат был в 2012-м, тогда в Лондоне наши взяли 102 медали.