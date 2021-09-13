Лауреат «Русского Букера» Ольга Славникова вручила призы конкурса «Класс!» писателям-школьникам

Завершился третий сезон литературного конкурса школьников «Класс!»

Оказывается, молодежь помешана не только на Моргенштерне, Клаве Коке и Тик-Токе.

Есть на земле русской и дети, что все еще верят в силу литературы.

И по-настоящему любят слово.

До такой степени, что в свободное от школы время пишут настоящую прозу и отправляют тексты на литературные конкурсы.

Юных талантов вычитывают и непредвзято оценивают мастеровитые литераторы — Майя Кучерская (лауреат Бунинской премии), Ольга Славникова (премии «Русский Букер» и «Ясная поляна»), Марина Степнова (романы входят в шорт-листы премий «Нацбест», «Большая книга» и др.), Олег Швец, Нина Дашевская, Алексей Олейников.

Звучит как утопия, но это реальность. Так работает литературный конкурс школьников «Класс!», третий сезон которого завершился накануне. Лауреатами стали шесть молодых авторов — Евгений Васин (Новосибирск), Мария Сафонова (Дубна), Юлия Волобуева (Королев), Екатерина Святохина (Воронеж), Дарья Серова (республика Коми), Елизавета Емельянова (Москва). Их рассказы опубликует «Литературная газета».

В этом году за главные призы соревновались более 12 тысяч учеников 8–11 классов из 30 субъектов страны: от Москвы до Хабаровского края, от Югры до Ставрополья. Авторы прошли многоступенчатый отбор: школьную коллегию преподавателей и региональные экспертные комитеты, после чего полсотни финалистов были выбраны членами жюри конкурса. А финальное испытание участники прошли в Москве. Им стали мастерские от наставников проекта, по итогам которых авторы представили собственные работы и получили оценки, суммированные с набранными в ходе конкурса баллами.

— В вашем юном возрасте неважно, станете ли вы писателями или нет, — обратилась к победителям Майя Кучерская, председатель жюри. — Гораздо важнее просто писать. Ведь писательство — это и момент познания, и знакомства с новыми людьми. С помощью слова можно творить чудеса.

Некоторые не в первый раз штурмуют «Класс!». К примеру, Дарья Серова стала двукратным победителем конкурса и получила спецприз — сертификат на выпуск сборника рассказов в одном из российских издательств. Елизавета Емельянова взяла вершину с третьего захода, до этого два финала ей не покорились. Евгений Васин получил гран-при конкурса и теперь сможет пройти онлайн-курс литературного мастерства Ольги Славниковой. Специальным дипломом «За талантливую многогранность и многогранность таланта» отмечен Алексей Крайзель из Екатеринбурга.

Конкурс проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Министерства просвещения России.