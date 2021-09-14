Владимир Жириновский: Мы за русское возрождение

Фото: пресс-служба ЛДПР

Кто мы? Для чего живем на земле Русской? Достойны ли мы предков, прославленных ратными победами и трудовыми подвигами? Мы русские! У нас великое будущее!

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал читателям «Комсомолки» о новом мироустройстве, где Россия получит достойное место.

МЫ - РУССКИЕ!

- Сегодня нам навязывают некую «политкорректность»...

- Если она восторжествует в России, то за употребление слова «русский» вместо слова «россиянин» судьи станут отправлять нас в тюрьму, как сейчас на Западе отправляют за решетку всех, кто употребляет слово «негр» вместо слова «африканец».

- Нас хотят заставить многое забыть?

- Да, многим на Западе и кое-кому у нас в стране очень хочется, чтобы все забыли, как называется наш народ. Нам пытаются внушить, что русских уже нет, а есть некие абстрактные «россияне». Но вся логика русского возрождения ведет нас к тому, что нашему народу будет возвращено единственное достойное его величия имя – русские. И именно так будут называть каждого гражданина России. И ЛДПР сделает все, чтобы так оно и было!

ДЕЙСТВОВАТЬ ЭНЕРГИЧНО И СМЕЛО

- Что вы предлагаете?

- Всем территориям бывшего СССР, чье население путем референдума проявит желание вернуться в состав правопреемника СССР – России, обещаем демократию, хорошее обеспечение, безопасность и хорошую жизнь. Пенсии всем будем платить, снимем ограничения с частного бизнеса.

- За счет чего?

- В общем Русском доме условия жизни будут великолепные, у нас есть множество пустых земель, которые нужно развивать. И рубль будет мощнее евро, а доллар уйдет из мировых финансовых отношений. ЛДПР давно добивается новой индустриализации России – за счет прорывных технологий и с учетом экологических требований. Перейдем на новый технологический уклад, перестанем закупать технику за рубежом – станем самодостаточным регионом с огромными ресурсами. И тогда будем богатеть и оказывать социальную помощь населению в неизмеримо большем размере, нежели сейчас. Это не будет проблемой. Проблемой будет обустройство новых добровольно присоединившихся к России территорий.

- Наша земля богата талантами...

- Русские талантливы во всем: в государственном строительстве, военном деле, в естественных и гуманитарных науках, математике, технике, музыке, живописи, литературе, архитектуре, спорте. Мы подарили миру первого космонавта. Если мы что-то не придумали первыми, то, значит, мы это освоили быстрее и лучше всех. Но сегодня мы наблюдаем бегство талантов из страны. Особенно специалистов в области науки и техники. Поэтому еще раз говорю: России нужна индустриализация. Тогда появятся миллионы свободных и хорошо оплачиваемых рабочих мест для специалистов экстра-класса.

- Как же нам приблизить то будущее, в котором всем будет хорошо жить?

- Голосуйте на выборах-2021 за ЛДПР! В бюллетени кандидатов в депутаты Государственной Думы номер ЛДПР - 3! Русские, вспомните о том, что мы великий народ, а Россия – величайшая держава. Хватит стонать, хватит спать, хватит плакать! Тысячу лет мы вершим историю этого мира. И он станет таким, каким мы хотим его видеть! Надо действовать энергично и смело! Пришло время Русского возрождения – время ЛДПР! Только она уже треть века сражается за Русский мир, за новую русскую индустриализацию, за превращение Отечества в самую могучую державу на планете. За хорошо оплачиваемую работу! За достаток в семье! За процветание Родины! За Россию будущего — сильную и независимую! За ЛДПР!