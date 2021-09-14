Сделай фото на смартфон Huawei и выиграй новый гаджет или 10 000 долларов!

Многие знаковые снимки сделаны профессиональными фотографами: например, «Знамя Победы над рейхстагом» Евгения Халдея, знаменитое фото Альберта Эйнштейна, где великий ученый по-детски показывает человечеству язык. В эпоху пленочной фотографии специальные навыки и присутствие в гуще событий давали большое преимущество репортерам. Однако смартфон уравнял профессионалов и любителей в возможности сделать выдающийся кадр. Он всегда под рукой, чтобы «остановить» прекрасное (а, может быть, и драматическое) мгновение жизни.

Подсчитано, что только в социальную сеть Facebook пользователи ежедневно выкладывают 350 миллионов новых фотографий. А если брать все соцсети, фотохостинги и облачные сервисы для хранения карточек, то каждый день счет идет на миллиарды фото. Хотя видят их в ленте, в основном, только друзья.

Huawei считает, что удачные кадры должны стать всемирным достоянием. Поэтому компания каждый год проводит крупнейший конкурс мобильной фотографии NEXT-IMAGE Awards 2021, вдохновляя своих пользователей на творчество. За пять лет в нем поучаствовали уже более двух миллионов владельцев смартфонов Huawei.

Современные технологии превращают мобильный телефон в профессиональную камеру. Так, в одном из глобальных рейтингов прошлогодний флагман Huawei P40 Pro был признан рекордсменом в категории “лучший смартфон современности для фото и видеосъемки”. Функций и режимов в камерофонах Huawei действительно немало, и для участия в конкурсе нужно научиться их применять.

Сегодня бренд запускает страницу конкурса на сайте русскоязычного сообщества фанатов Huawei по адресу: https://consumer.huawei.com/ru/community/next-image/. Здесь до 30 ноября 2021 года принимаются работы как на российский этап конкурса, так и сразу на глобальный. 30 россиян получат специальные премии:

- смартфон Huawei nova 8;

- беспроводные наушники с шумоподавлением Huawei FreeBuds 4;

- подарочные сертификаты на покупки в онлайн-магазине Huawei.

Лучшие работы будут рекомендованы к участию в финале, а их авторы смогут выиграть один из 70 ценных призов: смартфон новой серии Huawei P50, умные часы Huawei Watch 3, подарочные сертификаты или денежные вознаграждения до десяти тысяч долларов.

Кстати, этом году Huawei учредила специальную награду Student Focus Award. На нее могут претендовать студенты в возрасте от 18 до 24 лет. Победители получат не только смартфон серии Huawei P50, но и премию фонда NEXT-IMAGE Creation в размере 1 000 долларов для воплощения творческих планов.

Россияне уже становились финалистами и даже победителями NEXT-IMAGE Awards. В прошлом году Николай Башечкин получил награду за снимок, который он сделал со смотровой площадки небоскреба Москва-Сити – по воле случая в одном кадре вместе с облаками оказался промышленный альпинист, будто парящий над городом. Этот снимок оказался в числе лучших на конкурсе NEXT-IMAGE Awards-2020. А Николай в качестве награды получил камерофон Huawei P40 Pro.

Будем надеяться, что и в этом году россиянам улыбнется удача.

Победителей определят в конце года в десяти номинациях

1. Портрет

Хорошая фотография может рассказать о человеке больше, чем длинный подробный текст. Можно представить на конкурс как личный портрет, так и снимок своего друга, знакомого, случайного прохожего или профессиональной модели.

2. Монохром

Фотографии, выполненные с аскетичной палитрой красок, – это особый жанр. Минимум выразительных средств заставляет сосредоточиться на главном: композиции, компоновке кадра, объектах съемки, текстурах, формах. Мастера этого жанра способны с помощью черно-белого изображения с необыкновенной силой выражать эмоции, создавать смыслы и неповторимую атмосферу.

3. Цвет

Камерофоны Huawei позволяют делать яркие и красочные снимки, используя реалистичную цветовую палитру. Конкурсантам надо в полной мере продемонстрировать в своих работах эти технические возможности.

4. Моментальный снимок

Порой мы становимся свидетелями уникальных событий или ситуаций. Смартфон Huawei помогает сохранить память об этих мгновениях на всю жизнь. Поделитесь своими снимками со всем миром.

5. Ночь

Искусственный интеллект камерофонов Huawei создает безграничные возможности для фотографа даже ночью. При недостатке освещения и без вспышки изображение все равно получается красочным. Задача конкурсантов найти такой сюжет, который покажет, как умная электроника извлекает красоту из сумрака ночи.

6. Телефото

Современные технологии мобильной фотографии помогают получить четкий снимок даже с очень большого расстояния. Например некоторые модели Huawei оснащены 50-кратным цифровым зумом, чтобы фотографировать, к примеру, поверхность Луны. Участникам нужно продемонстрировать свое владение зумом.

7. Суперширокий угол

Благодаря режиму широкоугольной съемки в кадр легко помещаются пейзажные панорамы, архитектурные памятники и большие группы людей. А какое мега-событие или объект сможете уместить в кадр вы?

8. Супермакро

Экспериментируя с режимом макросъемки, можно получить удивительно детализированное изображение. Рабочие будни трудолюбивых муравьев, выходной наряд бабочки, целый мир, отраженный в капле росы… Здесь конкурсантам нужно проявить изобретательность и умение видеть в малом нечто большее.

9. Видеоистория

Заманчиво было бы посоревноваться со Стивеном Спилбергом в умении снимать истории? В этой номинации конкурсантам предлагается примерить на себя роль режиссера и снять собственный фильм длиной не больше 15 минут. Вам наверняка найдется о чем рассказать миру.

10. Фотоистория

Здесь участники должны представить серию фото (3-9 штук). Ведь есть такие сюжеты и повороты темы, о которых не расскажешь в одной фотографии.

А СУДЬИ КТО?

Состав жюри

В этом году в состав жюри глобального конкурса вошли эксперты в области искусства и фотографии из разных стран. Среди них:

- Рубен Краббе (Канада), искусствовед, фотограф-любитель, который стал звездой, сделав экшн-съемку горнолыжников на фоне солнечного затмения 2015 года. Для этого он отправился на полярный остров Шпицберген (одно из двух мест в мире, где наблюдалась полная фаза затмения). Там группа работала при температуре -40°С.

- Карен Смит (Великобритания), культурный критик.

- Оливье Шабодо (Франция), актер, продюсер и режиссер.

- Ю Гуомин (Китай), профессор школы журналистики и коммуникаций Пекинского педагогического университета.

- Ли Чанчжу (Китай), вице-президент департамента маркетинга штаб-квартиры Huawei Consumer Business Group.

- Лю Хон Шин, фотожурналист, обладатель Пулитцеровской премии, основатель Шанхайского центра фотографии. В свое время он сотрудничал с журналом Time, агентством Associated Press и объездил полмира, в том числе несколько лет снимал в Москве и странах бывшего СССР.