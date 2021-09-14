Через месяц начнет свою работу Третий Евразийский женский форум

Фото: пресс-служба Совета Федерации

В Москве на станции метро «Выставочная» открылась фотовыставка «Женский взгляд на мировые проблемы». Экспозиция организована Советом Федерации и посвящена Евразийскому женскому форуму, который через месяц начнет свою работу в Санкт-Петербурге. В этом году он состоится в нашей стране в третий раз.

Об этом рассказала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова.

На выставке, подготовленной пресс-службой верхней палаты парламента совместно с телеканалом Совета Федерации «Вместе-РФ», представлены наиболее яркие моменты прошедших форумов, портреты женщин-политиков, общественных деятелей, ученых и предпринимателей.

Как отметила Галина Карелова при посещении выставки, ее организаторы стремились передать наполненную энергией атмосферу Форума, объединяющего женщин-лидеров из более чем 100 стран для обсуждения актуальных тем мировой повестки дня.

Вице-спикер СФ поблагодарила руководство Московского метрополитена за возможность познакомить москвичей и гостей столицы с историей и участниками Форума, с теми, чья деятельность становится «мягкой силой», объединяя и помогая решать актуальные проблемы XXI века.

«Нам удалось сделать Форум одной из самых авторитетных международных дискуссионных площадок», - отметила Галина Карелова. «Это отражает и представленная экспозиция. За время между форумами наша жизнь наполнилась новыми смыслами, и третий Форум будет посвящен миссии женщин в новой реальности. Новая реальность ставит перед нами новые задачи, в решении которых женщины играют все более значимую роль».

Вместе с вице-спикером Совета Федерации выставку также посетили председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко и заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Третий Евразийский женский форум состоится в городе Санкт-Петербург 13 — 15 октября 2021 года. Организаторы мероприятия — Совет Федерации Российской Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств, оператор конгресса — Фонд Росконгресс.