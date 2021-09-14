Положения о проведении премии «50 легендарных брендов» - 2021 год

Площадка проведения: www.kp.ru

1.Общие положения премии «50 легендарных брендов» (далее по тексту – Премия)

1.1. Организатор Премии АО ИД «Комсомольская правда»

1.2. Площадка проведения голосования за номинантов Премии «50 легендарных брендов» www.kp.ru

Адрес голосования за номинантов Премии «50 легендарных брендов»:

https://www.kp.ru/specproject/50-luchshih-brendov-2021/

1.3. На Премию «50 легендарных брендов» могут быть номинированы любые бренды, как российские, так и зарубежные выбранные читателями КП (далее по тексту — Номинанты). Критерии отбора – все номинанты должны быть легендарными брендами для нашей страны.

1.4. Участие в качестве Номинанта в Премии подразумевает ознакомление и полное согласие с настоящими Правилами.

1.5. Премия не является стимулирующей лотереей, требования Федерального закона РФ №138-ФЗ от 11.11.2003 г. «О лотереях» на нее не распространяются, направлять уведомление в уполномоченный государственный орган не требуется.

2. Период проведения голосования за Номинантов премии «50 легендарных брендов»

- Прием заявок на участие до 31 декабря 2021

- Голосование с июля 2021 по январь 2022

- Церемония награждения и публикация победителей февраль 2022

Голосование останавливается в 23 часа 59 минут 31.01.22

Объявление победителей Премии состоится на церемонии вручения в феврале 2022 года.

Все действия, предусмотренные настоящими Правилами, считаются совершенными и фиксируются Организатором по московскому времени. Время совершения любых действий, предусмотренных настоящими Правилами, необходимо рассматривать как московское.

3 Призы

3.1. Будут вручены памятные подарки — дипломы (по одному в каждой из трех

номинаций) премии «50 легендарных брендов»

4 Номинации и критерии определения победителей

4.1. Пятьдесят победителей будут определены в трех номинациях.

- НАШИ ЛЕГЕНДЫ

Отечественные компании и торговые марки, которые родились в СССР и царской России, и благополучно процветающие в наши дни.

- МИРОВЫЕ ЛЕГЕНДЫ

Зарубежные компании и торговые марки, полюбившиеся нам со времен СССР, и отечественные компании, которые успешно работают десятки лет по всему миру.

- НОВЫЕ ЛЕГЕНДЫ

Современные российские компании и торговые марки, созданные после 90х годов, но уже завоевавшие популярность и любовь потребителей.

4.2. Победитель определяется в ходе online-голосования на сайте www.kp.ru

Номинант, набравший наибольшее количество голосов в своей номинации,

объявляется победителем в данной номинации.

5. Правила голосования

5.1. Голосование ограничено: с одного ip-адреса принимается один голос за каждого номинанта в одной номинации не чаще, чем в течение 24 часового отрезка времени.

5.2. Во время голосования за Номинантов Премии запрещено прибегать к автоматическим и прочим нечестным (например, коммерческим) способам увеличения количества голосов. Все накрученные голоса будут сняты до подведения итогов Премии.

6 Подведение итогов

6.1 Имена победителей Премии будут объявлены на церемонии вручения Премии в феврале 2022 года.

6.2. В течении недели, после проведения церемонии бренды победители будут опубликованы на сайте www.kp.ru

6.3. Если Номинант, который стал победителем, не явился на церемонию вручения Премии, Организатор обязуется передать ему диплом в течение одного календарного месяца.

6.4. Памятные подарки не выдаются при несоблюдении Номинантом настоящих Правил голосования премии «50 легендарных брендов».

6.5. В случае возвращения диплома по причине отказа от получения он может быть востребована повторно обладателем. Условиями голосования премии «50 легендарных брендов» предусмотрены хранение невостребованных дипломов и возможность их востребования по истечении сроков проведения голосования премии «50 легендарных брендов». Все невостребованные статуэтки остаются у Организатора на хранение.

6.6. Внешний вид диплома может отличаться от их изображения в рекламных материалах.

7. Заключительные положения

7.1. Персональные данные, предоставляемые Номинантами, используются

Организатором только в целях проведения Премии.

7.2. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Премии «50 легендарных брендов» являются окончательными и не подлежащими пересмотру.

7.4. Организатор оставляет за собой право размещать дополнительную информацию о Премии в СМИ и социальных сетях.

7.5. С момента получения диплома Номинантом Премии последний несет риск его случайной утери или порчи.

7.6. Организатор оставляет за собой право не вступать в письменные переговоры либо иные контакты с Номинантами Премии, их представителями и лицами, направлявшими заявки на участие в формировании списка Номинантов Премии.

7.7. Если по какой-либо причине любой аспект проведения Премии не может проходить так, как это запланировано (включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, неполадками в интернете, дефектами, манипуляциями, несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, не контролируемой

Организатором, которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение голосования «50 легендарных брендов», Организатор может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или временно прекратить проведение голосования.

7.8. Все спорные вопросы, касающиеся проведения Премии

«50 легендарных брендов», регулируются на основе действующего законодательства РФ.

7.9. Факт участия в списке Номинантов означает полное согласие Номинанта с настоящими Правилами.

8. Соблюдение авторских прав

8.1. По решению Организаторов Премии имена Номинантов и победителей, их истории, фотографии и прямая речь могут быть размещены на сайте www.kp.ru и использоваться в промо- и рекламных материалах Организатора без выплаты дополнительного вознаграждения.