Анекдоты: Настоящая женщина должна спилить дерево, разрушить дом и вырастить такую же дочь

- Мне не нравятся в тебе две вещи.

- Какие?

- Подбородок.

* * *

Приходится засыпать когда спать не хочешь, чтобы встать, когда не хочешь, чтобы успеть туда, где быть не хочешь.

Да… Офигенная штука - жизнь.

* * *

Люблю боулинг. Это одно из немногих мест, где можно пить пиво и при этом думать, что занимаешься спортом.

* * *

- Когда во время знакомства люди говорят мне: «Приятно познакомиться», я всегда отвечаю: «Не спешите с выводами».

* * *

Знаете ли вы, что знаменитая пьеса Максима Горького «На дне» была не чем иным, как сиквелом рассказа И. С. Тургенева «Муму»?

* * *

- Помнишь, мы слышали музончик, такой четенький музончик: сначала ду-ду-ду, а потом па-да-ба-дам.

- Второй фортепианный концерт Рахманинова?

- Точняк, братан!

* * *

- Скажите, а зачем в анкете при приеме на работу у вас графа «Ваши сокровенные мечты»?

- Ну, если ваша мечта - жить в Париже, то на работу главбухом вас лучше не брать.

* * *

Маленькие хитрости.

Если осенью крышу дома смазать сгущенкой, то зимой сосать сосульки будет гораздо вкуснее!

* * *

Разговор двух друзей:

- Я с самой свадьбы еще не разговаривал с женой.

- Поссорились?

- Не хочу ее перебивать.

* * *

При заполнении анкеты подумалось:

- Скажите, это только в России «образование», «профессия», «занимаемая должность» и «источники дохода» - это совершенно никак не связанные между собой вещи?

* * *

Пытка водой заключается в том, что человека привязывают к стулу и включают воду.

В итоге он медленно сходит с ума от понимания, какой счет ему придет за «коммуналку».

* * *

Стараюсь не вступать в дискуссию с некрасивыми людьми, ведь в случае мордобоя им терять нечего.

* * *

Интересно, через сколько лет в США будет так, что если у тебя все дети белые, то ты расист?

* * *

Муж сидит за компьютером, подходит жена:

- Дорогой, а мне дай поиграть!

- Не, это уже перебор, я хоть раз у тебя тряпку просил, когда ты полы моешь?

* * *

Однажды у мудреца спросили, смогут ли деньги сделать его счастливее. «Ладно, давай сюда свою зачетку», - ответил мудрец.