Анекдоты: Настоящая женщина должна спилить дерево, разрушить дом и вырастить такую же дочь

- Мне не нравятся в тебе две вещи.
- Какие?
- Подбородок.
* * *
Приходится засыпать когда спать не хочешь, чтобы встать, когда не хочешь, чтобы успеть туда, где быть не хочешь.
Да… Офигенная штука - жизнь.
* * *
Люблю боулинг. Это одно из немногих мест, где можно пить пиво и при этом думать, что занимаешься спортом.
* * *
- Когда во время знакомства люди говорят мне: «Приятно познакомиться», я всегда отвечаю: «Не спешите с выводами».
* * *
Знаете ли вы, что знаменитая пьеса Максима Горького «На дне» была не чем иным, как сиквелом рассказа И. С. Тургенева «Муму»?
* * *
- Помнишь, мы слышали музончик, такой четенький музончик: сначала ду-ду-ду, а потом па-да-ба-дам.
- Второй фортепианный концерт Рахманинова?
- Точняк, братан!
* * *
- Скажите, а зачем в анкете при приеме на работу у вас графа «Ваши сокровенные мечты»?
- Ну, если ваша мечта - жить в Париже, то на работу главбухом вас лучше не брать.
* * *
Маленькие хитрости.
Если осенью крышу дома смазать сгущенкой, то зимой сосать сосульки будет гораздо вкуснее!
* * *
Разговор двух друзей:
- Я с самой свадьбы еще не разговаривал с женой.
- Поссорились?
- Не хочу ее перебивать.
* * *
При заполнении анкеты подумалось:
- Скажите, это только в России «образование», «профессия», «занимаемая должность» и «источники дохода» - это совершенно никак не связанные между собой вещи?
* * *
Пытка водой заключается в том, что человека привязывают к стулу и включают воду.
В итоге он медленно сходит с ума от понимания, какой счет ему придет за «коммуналку».
* * *
Стараюсь не вступать в дискуссию с некрасивыми людьми, ведь в случае мордобоя им терять нечего.
* * *
Интересно, через сколько лет в США будет так, что если у тебя все дети белые, то ты расист?
* * *
Муж сидит за компьютером, подходит жена:
- Дорогой, а мне дай поиграть!
- Не, это уже перебор, я хоть раз у тебя тряпку просил, когда ты полы моешь?
* * *
Однажды у мудреца спросили, смогут ли деньги сделать его счастливее. «Ладно, давай сюда свою зачетку», - ответил мудрец.