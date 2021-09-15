Путь к сердцу мужчины лежит через границу

Актриса Наталья Андрейченко была замужем за австрийским актером Максимилианом Шеллом. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Даже сейчас выйти замуж за иностранца - мечта многих девушек, а в советское время, когда поездки за границу были малодоступной роскошью, подобное казалось просто сказкой. И если судьба кому-то и улыбалась, то прежде всего актрисам, имевшим возможность изредка выезжать за рубеж. Впрочем, в браке с иностранцем их ждала не только сказка.

Наталья Андрейченко (65 лет)

Даже обладатели «Оскара» не всегда бывают идеальными - в этом Наталья убедилась, выйдя за Максимилиана Шелла.

Уже будучи звездой и женой композитора Максима Дунаевского, Наталья в 1985 году на проходивших в США съемках фильма «Петр Великий» встретила австрийского актера Максимилиана Шелла, лауреата «Оскара» за картину «Нюрнбергский процесс». Сложно назвать это изменой с ее стороны: у Дунаевского на тот момент уже росла внебрачная дочь. Воздух свободы вскружил голову Мэри Поппинс, и она предпочла иностранного Максима нашему. «Какое-то время была влюблена в них обоих», - вспоминала актриса.

Шелл был человеком очень обеспеченным (за счет больших денег семьи), имел штат прислуги. После развода с композитором Наталья прожила с австрийцем 23 года, он даже дал свою фамилию Дмитрию, сыну Андрейченко от брака с Дунаевским. В 1989 году в Мюнхене она родила актеру дочь Настасью и переехала к мужу в Лос-Анджелес. После панкреатитной комы, в которую загремел Шелл в конце 90-х, она выхаживала его как могла. Но в 2001 году он объявил, что встретил другую - австрийку Элизабет Михнич. Пять лет Андрейченко не давала ему развода, а в 2005 году сдалась, и вскоре после этого Максимилиан женился на оперной певице Иве Миханович. Шелл умер в 2014-м, не оставив завещания. И все же его дети получили приличную часть наследства актера. Сама Наталья тоже не осталась внакладе - живет в Мексике на собственной вилле, откуда ведет прямые эфиры в Инстаграме.

Маргарита Терехова (79 лет)

Маргарита хоть и вышла за болгарина, но переезжать к нему не захотела. Фото: Кадр из фильма

В 1966-м, будучи замужем за коллегой Вячеславом Бутенко, актриса познакомилась с болгарским коллегой Савой Хашимовым на съемках картины «Бегущая по волнам». Болгария тоже была заграницей, пусть и самой доступной для советских людей, поэтому и Сава казался почти голливудской звездой. Они сыграли любовь в кадре, а потом забыли выйти из образа - роман привел к рождению дочери Анны, разводу с первым мужем и браку со вторым, болгарским. Сава переехал в Москву к жене и дочке, жили в общежитии, но, как ни уговаривал Терехову уехать к нему на родину, актриса категорически отказывалась. В итоге невостребованный в Москве актер через год после свадьбы укатил назад в Болгарию. Шок от вероломного бегства супруга был так силен, что актриса потом много лет не решалась выйти замуж.

Римма Маркова (1925 - 2015)

Русская актриса и знойный испанский барон - этот союз был похож на голливудскую сказку.

Девушка из поселка Чурсино Самарской области впервые вышла замуж за иностранца задолго до того, как стала кинозвездой. Молодая актриса в Махачкале встретила военного летчика Семена (о фамилии история умалчивает), грека по национальности. Но следование за мужем в командировках не было мечтой Марковой. Они не смогли жить вместе.

В 68-м Римма, уже известная актриса, снова влюбилась в иностранца, который на сей раз оказался испанским аристократом, бароном Хосе Гонсалесом Мария Антонио. «Познакомились мы на фестивале в Сан-Себастьяне, - вспоминала актриса. - Я в Москву улетаю, а Антонио через неделю - за мной. Я в панике звоню в ЦК партии: что делать? А мне говорят: «Ну что такого? Выходи замуж. Не понравится - разведем!»

Для Марковой это был уже третий брак. Но и тут не срослось. Ревнивый Антонио требовал, чтобы она переехала в Испанию, она отказывалась. Союз продержался год.

Елена Сафонова (65 лет)

Звезда «Зимней вишни» убедилась: брак с французом - это не всегда романтика.

В начале 90-х на съемках фильма «Аккомпаниаторша» звезда «Зимней вишни» закрутила роман с французским коллегой Самюэлем Лабартом. 36-летняя актриса взяла сына Ваню, появившегося на свет в результате отношений с бизнесменом Ваче Мартиросяном, и укатила к Лабарту. В 92-м Елена и Самюэль сыграли свадьбу, через год после которой Сафонова родила мужу сына Александра. Актриса воспитывала ребенка и часто летала на съемки в Россию, а спустя пять лет Лабарт подал на развод, будучи недовольным частым отсутствием жены. Уехать в Москву с обоими сыновьями у Елены не получалось: не позволяли местные законы, согласно которым рожденный во Франции ребенок не может жить в другой стране только с одним родителем. После серии тяжб в 1997 году Сафонова оставила борьбу за ребенка и вернулась со старшим сыном в Россию. Саша остался с отцом.

Ангелина Вовк (78 лет)

Даже после смерти своего чешского супруга Ангелина Михайловна остается ему верна. Фото: Личный архив

Телеведущая и актриса прожила с однокурсником и коллегой Геннадием Чертовым в счастливом браке 16 лет, но в начале 80-х во время командировки в Прагу встретила чехословацкого художника и архитектора Индржиха Геца. Говорят, это была любовь с первого взгляда. В 1982 году телеведущая развелась с Чертовым и вышла за Геца. На свадьбе в гостинице с видом на Кремль гулял весь советский бомонд.

Индржих предложил супруге перебраться в его трехэтажный особняк в Праге. Ангелина ответила отказом. Тем не менее в браке на две страны они прожили честные 13 лет. Гец скончался в 2016 году

- Мое сердце занято моим бывшим мужем, - до сих пор признается Вовк, которую молва периодически выдает замуж за очередного кавалера. - Трудно найти замену такому человеку, который у меня был...