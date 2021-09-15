Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды15 сентября 2021 1:03

Путь к сердцу мужчины лежит через границу

Звезды советского экрана нередко выходили замуж за иностранцев, но далеко не все эти браки стали счастливыми
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Актриса Наталья Андрейченко была замужем за австрийским актером Максимилианом Шеллом.

Актриса Наталья Андрейченко была замужем за австрийским актером Максимилианом Шеллом.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Даже сейчас выйти замуж за иностранца - мечта многих девушек, а в советское время, когда поездки за границу были малодоступной роскошью, подобное казалось просто сказкой. И если судьба кому-то и улыбалась, то прежде всего актрисам, имевшим возможность изредка выезжать за рубеж. Впрочем, в браке с иностранцем их ждала не только сказка.

Наталья Андрейченко (65 лет)

Даже обладатели «Оскара» не всегда бывают идеальными - в этом Наталья убедилась, выйдя за Максимилиана Шелла.

Даже обладатели «Оскара» не всегда бывают идеальными - в этом Наталья убедилась, выйдя за Максимилиана Шелла.

Уже будучи звездой и женой композитора Максима Дунаевского, Наталья в 1985 году на проходивших в США съемках фильма «Петр Великий» встретила австрийского актера Максимилиана Шелла, лауреата «Оскара» за картину «Нюрнбергский процесс». Сложно назвать это изменой с ее стороны: у Дунаевского на тот момент уже росла внебрачная дочь. Воздух свободы вскружил голову Мэри Поппинс, и она предпочла иностранного Максима нашему. «Какое-то время была влюблена в них обоих», - вспоминала актриса.

Шелл был человеком очень обеспеченным (за счет больших денег семьи), имел штат прислуги. После развода с композитором Наталья прожила с австрийцем 23 года, он даже дал свою фамилию Дмитрию, сыну Андрейченко от брака с Дунаевским. В 1989 году в Мюнхене она родила актеру дочь Настасью и переехала к мужу в Лос-Анджелес. После панкреатитной комы, в которую загремел Шелл в конце 90-х, она выхаживала его как могла. Но в 2001 году он объявил, что встретил другую - австрийку Элизабет Михнич. Пять лет Андрейченко не давала ему развода, а в 2005 году сдалась, и вскоре после этого Максимилиан женился на оперной певице Иве Миханович. Шелл умер в 2014-м, не оставив завещания. И все же его дети получили приличную часть наследства актера. Сама Наталья тоже не осталась внакладе - живет в Мексике на собственной вилле, откуда ведет прямые эфиры в Инстаграме.

Маргарита Терехова (79 лет)

Маргарита хоть и вышла за болгарина, но переезжать к нему не захотела. Фото: Кадр из фильма

Маргарита хоть и вышла за болгарина, но переезжать к нему не захотела. Фото: Кадр из фильма

В 1966-м, будучи замужем за коллегой Вячеславом Бутенко, актриса познакомилась с болгарским коллегой Савой Хашимовым на съемках картины «Бегущая по волнам». Болгария тоже была заграницей, пусть и самой доступной для советских людей, поэтому и Сава казался почти голливудской звездой. Они сыграли любовь в кадре, а потом забыли выйти из образа - роман привел к рождению дочери Анны, разводу с первым мужем и браку со вторым, болгарским. Сава переехал в Москву к жене и дочке, жили в общежитии, но, как ни уговаривал Терехову уехать к нему на родину, актриса категорически отказывалась. В итоге невостребованный в Москве актер через год после свадьбы укатил назад в Болгарию. Шок от вероломного бегства супруга был так силен, что актриса потом много лет не решалась выйти замуж.

Римма Маркова (1925 - 2015)

Русская актриса и знойный испанский барон - этот союз был похож на голливудскую сказку.

Русская актриса и знойный испанский барон - этот союз был похож на голливудскую сказку.

Девушка из поселка Чурсино Самарской области впервые вышла замуж за иностранца задолго до того, как стала кинозвездой. Молодая актриса в Махачкале встретила военного летчика Семена (о фамилии история умалчивает), грека по национальности. Но следование за мужем в командировках не было мечтой Марковой. Они не смогли жить вместе.

В 68-м Римма, уже известная актриса, снова влюбилась в иностранца, который на сей раз оказался испанским аристократом, бароном Хосе Гонсалесом Мария Антонио. «Познакомились мы на фестивале в Сан-Себастьяне, - вспоминала актриса. - Я в Москву улетаю, а Антонио через неделю - за мной. Я в панике звоню в ЦК партии: что делать? А мне говорят: «Ну что такого? Выходи замуж. Не понравится - разведем!»

Для Марковой это был уже третий брак. Но и тут не срослось. Ревнивый Антонио требовал, чтобы она переехала в Испанию, она отказывалась. Союз продержался год.

Елена Сафонова (65 лет)

Звезда «Зимней вишни» убедилась: брак с французом - это не всегда романтика.

Звезда «Зимней вишни» убедилась: брак с французом - это не всегда романтика.

В начале 90-х на съемках фильма «Аккомпаниаторша» звезда «Зимней вишни» закрутила роман с французским коллегой Самюэлем Лабартом. 36-летняя актриса взяла сына Ваню, появившегося на свет в результате отношений с бизнесменом Ваче Мартиросяном, и укатила к Лабарту. В 92-м Елена и Самюэль сыграли свадьбу, через год после которой Сафонова родила мужу сына Александра. Актриса воспитывала ребенка и часто летала на съемки в Россию, а спустя пять лет Лабарт подал на развод, будучи недовольным частым отсутствием жены. Уехать в Москву с обоими сыновьями у Елены не получалось: не позволяли местные законы, согласно которым рожденный во Франции ребенок не может жить в другой стране только с одним родителем. После серии тяжб в 1997 году Сафонова оставила борьбу за ребенка и вернулась со старшим сыном в Россию. Саша остался с отцом.

Ангелина Вовк (78 лет)

Даже после смерти своего чешского супруга Ангелина Михайловна остается ему верна. Фото: Личный архив

Даже после смерти своего чешского супруга Ангелина Михайловна остается ему верна. Фото: Личный архив

Телеведущая и актриса прожила с однокурсником и коллегой Геннадием Чертовым в счастливом браке 16 лет, но в начале 80-х во время командировки в Прагу встретила чехословацкого художника и архитектора Индржиха Геца. Говорят, это была любовь с первого взгляда. В 1982 году телеведущая развелась с Чертовым и вышла за Геца. На свадьбе в гостинице с видом на Кремль гулял весь советский бомонд.

Индржих предложил супруге перебраться в его трехэтажный особняк в Праге. Ангелина ответила отказом. Тем не менее в браке на две страны они прожили честные 13 лет. Гец скончался в 2016 году

- Мое сердце занято моим бывшим мужем, - до сих пор признается Вовк, которую молва периодически выдает замуж за очередного кавалера. - Трудно найти замену такому человеку, который у меня был...

Шоу-бизнесЗвезды: любовь