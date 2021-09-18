Фотоконкурс Comedy Wildlife Photography Awards 2021: Танцуют все!

Латина. Мишка зажигает на фото Рика Элисона - оба достойны бурных оваций.

«Самое смешное фото дикой природы» - фотографический конкурс достаточно молодой, однако уже весьма популярный. Основанный в 2015 году, он поставил благородную цель - заставить не только улыбнуться над забавностями природы, но и задуматься, что этот милый мир нуждается в защите. Ведь когда урок сопровождается юмором, он усваивается гораздо лучше, не так ли?

Танец маленьких утят. Правда «утята» явно успели подрасти... (Дон Уилсон «С плеч долой 2020 год!»).

Балет. Большой театр плачет по этому самородку (Сарош Лодхи «Славный танцор»).

- В этом году мы были просто ошеломлены количествои и качеством присланных работ - более семи тысяч! - признался Пол Джонсон-Хикс, один из основателей премии. - И это несмотря на пандемию!

Белый танец. Никто не хотел бы оказаться на месте кавалера, которого решила «пригласить» эта дама со снимка Артура Тревино «Луговая собачка - ниндзя».

Чечетка. Ну кто поспорит с тем, что трио пингвинов выдает высокопрфессиональную чечетку? (Джошуа Галики «Мы слишком секси для этого пляжа»)

В финал прошли всего 42 снимка (обычно 40, но здесь дали слабину и расширили количество - очень уж много незабываемых работ). Мы выбрали из них не просто лучшие кадры - а объединенные одной темой: авторы поймали забавные моменты танцев братьев меньших. Причем, представлены были все возможные танцивальные жанры. Итак...

Брейк-данс. Хамелион вспоминает некогда популярный танец робота (Кей Гурумурти «Зеленый стилист»)

КСТАТИ

Совсем уже скоро стартует новый этап фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». Пора уже отбирать снимки, чтобы принять участие в этом всемирно известном состязании! Все подробности - на сайте rgo.ru.