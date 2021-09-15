«Если бы не Поля, мы с сыном оказались бы на улице»: Пелагея помогает деньгами первой жене Телегина, которой он не платит алиментов

Пелагея и Иван поженились в 2016 году. Ради певицы спортсмен бросил беременную Евгению Ноур. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

До брака с Пелагеей хоккеист Иван Телегин три года состоял в отношениях с Евгенией Ноур. Девушка спортсмена родила от него сына Марка, однако в свидетельстве о рождении ребенка Телегин как отец не значился. Звезда ледовой арены увлекся Пелагеей и оставил Евгению еще беременной. По ее словам, последний раз хоккеист видел сына, когда Марку было две недели. Своему первенцу Телегин практически не помогал материально. Поэтому Ноур решила поставить вопрос о регулярной финансовой поддержке и подала в суд два иска: об установлении отцовства и на алименты. Ребенка Телегин признал, однако помогать ему по-прежнему не торопится. Единственным человеком, протянувшим Евгении руку помощи, оказалась... бывшая жена Ивана – певица Пелагея, ради которой спортсмен и бросил беременную подругу.

По словам Евгении, последний раз хоккеист видел сына, когда Марку было две недели. Фото: кадр видео.

По словам Ноур, если бы не поддержка звезды, она с сыном давно оказалась бы на улице. Пелагея решила помогать ей по собственной инициативе. Полтора года назад певица позвонила Евгении накануне дня рождения Марка, чтобы передать подарок. С тех пор они общаются регулярно.

- В последние полгода было особенно тяжело. Сейчас Иван полностью прекратил оказывать какую-либо финансовую помощь. Мне не на что снимать квартиру, нет денег на еду, обучение Марка в детском саду, в футбольном кружке, - рассказала Евгения «СтарХиту».

Летом сын Ноур заболел, потребовались деньги на дорогостоящее лечение.

- Единственный человек, кто помог в сложившейся ситуации, - это Пелагея. Она помогала мне и раньше и продолжает помогать. Я даже не просила, это ее инициатива: как только она узнала, что мы с Марком оказались в таких обстоятельствах. Сейчас начинается осенний сезон, похолодало, ребенок вырос из всей своей теплой одежды и обуви — я снова попыталась обратиться к Ивану, но единственным ответом было "подавай на алименты". За квартиру опять надо было платить... Если бы не Поля, мы с Марком оказались бы на улице, - говорит Евгения.

По словам Ноур, Пелагея поддержала ее в решении обратиться в суд за алиментами.

- Пелагея тоже считает, что в этой ситуации важно сделать все по закону, чтобы у меня была хоть какая-то стабильность. Несмотря на то, что доля на ее дочку в этом случае уменьшится, она поддерживает меня в этом, как мать. Ведь ей тоже пришлось через суд оформлять ответственность Ивана перед ребенком, - говорит одинокая мама.

В отличие от Марка с Таисией Иван видится регулярно. Фото: Инстаграм.

Несмотря на то, что Телегин бросил ее именно ради Пелагеи, Евгения не считает певицу разлучницей. Спортсмен обманул артистку, сказав, что его отношения с Ноур давно закончились. Сам же в это время отправил беременную Евгению в другой город, сказав, что ему нужно время, чтобы взять паузу и подумать над их отношениями.

- Он просто мне говорил одно, а ей другое. Мы тогда обе были обмануты, - признается Ноур.

В будущем они с Пелагеей собираются познакомить своих детей. Пятилетний Марк и четырехлетняя Таисия – сводные брат и сестра и, по мнению бывших жен спортсмена, дети должны общаться друг с другом. В отличие от Марка с Таисией Иван видится регулярно. По решению суда он перечисляет бывшей жене алименты на дочку, которые составляют 25% от его дохода. Певица решила не трогать эти средства – у нее и так хватает денег на воспитание дочери. Пелагея хранит алименты в банке на счете, и по достижении совершеннолетия Таисия сможет воспользоваться этими деньгами по своему усмотрению.

Пелагея и Иван поженились в 2016 году, а в январе 2017-го у них родилась дочь. В декабре 2019 года в Инстаграме они объявили о расставании. Певица упомянула, что они с Иваном расстаются цивилизованно и сохраняют дружеские отношения. Документы на расторжение брака Пелагея подала только в конце мая 2020 года, и в июле суд развел супругов. В браке артистка взяла фамилию мужа и решила оставить ее и после развода.

Сейчас хоккеист женат во второй раз: в августе он оформил брак со своей возлюбленной Марией Гончар. Фото: Инстаграм.

Сейчас хоккеист женат во второй раз: в августе он оформил брак со своей возлюбленной Марией Гончар. Пара расписалась в Подмосковье, а затем отметила это событие в узком кругу друзей и близких родственников. Торжество было достаточно скромным: после церемонии бракосочетания молодожены выпили с друзьями шампанского из пластиковых стаканчиков. Мария бросила подружкам букет невесты, и на этом все. По словам окружения хоккеиста, пара планирует позже сыграть пышную свадьбу.