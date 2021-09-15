Глава Ленинградской области Александр Дрозденко – о будущем социальной сферы: «Люди должны понимать, что в трудной ситуации государство их поддержит»

Губернатор Александр Дрозденко рассказал, как меняется социальная защита Ленинградской области. Фото: пресс-служба правительства региона.

Ленинградская область традиционно уделяет много внимания развитию социальной защиты: регион считается одним из самых передовых в России по оказанию помощи населению. Как сделать социальную поддержку более эффективной, эксперты обсудили 14 сентября на стратегической сессии «Социальное будущее: основные траектории изменений». В дискуссии принял участие глава области Александр Дрозденко. Губернатор рассказал, как меняется система соцзащиты региона, и что еще предстоит сделать.

Одно из важных направлений – цифровизация государственных услуг: сейчас большинство из них можно получить, не выходя из дома либо обратившись в МФЦ. Эту работу необходимо продолжать, люди должны тратить на бюрократические процедуры как можно меньше времени и сил. Александр Дрозденко отметил достижения Ленинградской области в цифровизации, а также важность дальнейшей цифровой трансформации социальной сферы.

- Мы ушли далеко вперед по тем цифровым государственным сервисам, которые сегодня есть. Сейчас можно получить любые услуги в электронном виде - начиная от оформления паспорта и до социальных услуг, - отметил глава региона. - При этом огромная трансформация предстоит в службах, связанных с качеством жизни и социальной сферой. В первую очередь, это здравоохранение, образование и соцзащита. Здесь должен быть полный комплекс цифровизации услуг.

Еще один момент, на котором акцентировал внимание губернатор, - в соцзащите и здравоохранении должны активнее внедряться новые технологии. Например, Ленинградская область одной из первых в России запустила программу дистанционного наблюдения за пациентами, склонными к сердечно-сосудистыми заболеваниям. Их самочувствие отслеживается с помощью электронных браслетов. С начала эксперимента только количество инсультов у наблюдаемых пациентов снизилось на 90%.

- Лечащий врач наблюдает до сотни людей и в ежедневном режиме, режиме онлайн отслеживает все показатели. Когда они начинают падать или меняться, своевременная реакция врача и пациента дают возможность сохранения жизни, – рассказал Александр Дрозденко. – В этом эксперименте, проводимом полностью за счет бюджета региона, участвует уже более четырех тысяч человек. В планах – выдать такие браслеты всем, кто склонен к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и ряду других болезней. Превентивная реакция, превентивное лечение не только спасает жизни, что самое главное, но и облегчает работу самих медиков.

Одной из задач системы соцзащиты губернатор считает проактивную политику. По его мнению, нельзя ждать, когда люди сами обратятся за помощью – нужно делать так, чтобы эта помощь им оказывалась автоматически.

- До сих пор часть наших жителей просто не знает, что им положены меры поддержки. Мы должны прийти к тому, чтобы большинство социальных услуг назначались автоматически. Вот родился ребенок, положены выплаты - начиная с губернаторского подарка новорожденному, заканчивая всеми выплатами на рождение ребенка это все пришло автоматом. Человеку присвоили группу по инвалидности - все выплаты пришли автоматом, - подчеркнул Дрозденко. - Мы живем в век цифровой трансформации, поэтому надо идти к тому, чтобы все было в один клик. И люди должны понимать, что в случае возникновения трудной ситуации государство их поддержит.

При этом глава региона считает важным не только финансовую поддержку, но и социализацию. Пожилые люди, инвалиды, больные дети нуждаются в создании комфортной среды, в которой они смогут полноценно общаться и развиваться.

- Наша задача сегодня найти форму, которая позволит почувствовать себя комфортно неважно, это инвалид ментальный, или инвалид по опорно-двигательной системе, или пожилой человек, или многодетная семья - все должны чувствовать себя в этой социализации и заботе, - убежден Александр Дрозденко. - Есть люди, которые спокойно могут жить на пенсию, но им не хватает общения, заботы и доброго слова. И вот когда мы начнем это сочетать - деньги, общение, социальную активность, развитие - вот тогда мы можем говорить, что сделали очень хорошую социальную среду.