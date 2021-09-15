«Грядет катастрофа, а вы не готовы»: Китайский перебежчик предупреждал США о коронавирусе еще в ноябре 2019-го

Вэй Цзиншэн сразу же начал предупреждать власти США о COVID-19, как только узнал о вспышке неизвестного вируса в Ухане в 2019 году

В США не теряет популярности тема происхождения коронавируса и роли Китая в его «рождении». На этот раз в центре внимания откровения Вэй Цзиншэня, которого называют одним из самых важных китайских перебежчиков в США. В КНР политик, которому сейчас 71 год, провел 18 лет как диссидент, а в 1997 году смог перебраться в США после своего освобождения.

В итоге, как выяснило издание New York Post, Вэй Цзиншэн сразу же начал предупреждать власти США о COVID-19, как только узнал о вспышке неизвестного вируса в Ухане в 2019 году. И написал об этом в своей книге «Что на самом деле случилось в Ухане». Как сам китайский диссидент указывает в своем произведении, он сразу же стал бить в набат – пытался проинформировать спецслужбы, неназванного политика, «имеющего выходы на президента США» и китайскую правозащитницу Даймон Лю.

Правда, никакого результата эти усилия не принесли.

- Я чувствовал, что спецслужбы не были так обеспокоены это ситуацией, как я, поэтому попытался предоставить им более точную информацию, - рассказал Вэй Цзиншэн. – Наверное, они не поверили, что существует такое правительство, которое может сделать что-то подобное выпуску вируса «на волю». Поэтому мне пришлось снова и снова пытаться убедить их.

По словам перебежчика, он «был очень обеспокоен, ведь вне зависимости от того, как коммунистический режим выпустил вирус, запад не был готов к этому». Откуда он получил информацию, Вэй Цзиншэн не говорит, но намекает на «высокопоставленные источники в Пекине».

Одна из тех, с кем перебежчик поделился своими опасениями была Даймон Лю. Женщина даже смогла вспомнить день, когда это произошло – 22 ноября во время ужина, на котором дама была со своим мужем – экс-сотрудником спецслужб.

- Я не могла поверить его словам, в то время я считала, что коронавирус слабее атипичной пневмонии, а это заболевание было не таким уж заразным, - призналась Лю.

Бывший руководитель группы Госдепартамента США по расследованию происхождения нового коронавируса Дэвид Эшер заявил, что предупреждение Вэй Цзиншэня могло бы «предотвратить подобие 11 сентября до того как оно случилось». Сам Эшер вообще считает, что у американских властей «были все данные по поводу опасности коронавируса. Но они не смогли сложить кусочки головоломки». Экс-чиновник утверждает, что еще в конце 2019 года в Вашингтоне имелась информация о том, что сотрудники лаборатории в Ухане имеют симптомы, сходные с коронавирусом, однако власти не уделили этому внимания.

Это не первый раз. когда китайские перебежчики заявляют о том. что они знали о коронавирусе заранее. Ранее несколько изданий в США со ссылкой на оппозиционные китаеязычные СМИ, выходящие за пределами КНР, сообщили о том, что в Америку сбежал заместитель министра государственной безопасности Китая Дун Цзинвэй и попросил там политическое убежище вместе с дочерью в феврале этого года. И якобы этот самый высокопоставленный за всю историю КНР перебежчик передал Вашингтону данные об Уханьском институте вирусологии, свидетельствующие о том, что COVID-19 имеет искусственное происхождение и по недосмотру разработчиков вырвался из исследовательской лаборатории.

Вместе с тем Всемирная организация здравоохранения опубликовала в марте полную версию доклада группы экспертов, которые посетили Ухань. Они посчитали гипотезу о том, что вирус распространился из-за утечки в лаборатории, «весьма маловероятной» и предположили, что он передался человеку от летучих мышей через другое животное.

Китай при этом неоднократно подчеркивает, что придерживается открытой и ответственной позиции на тему COVID-19. Расследование происхождения вируса, проводимое США, в КНР называют политической игрой и попыткой свалить вину на других.