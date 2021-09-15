Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский - избирателям: Как проголосуете, так и будете жить. Потом не жалуйтесь!

Лидер «Яблоко» демонстрирует, сколько тратит Госдума в год. Больше 13 миллиардов. Фото: Иван МАКЕЕВ

«ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ БУДЕТ ЖИТЬ, КАК ИЗБИРАТЕЛЬ»

- Перед выборами все партии выглядят одинаково. Агитируют за все хорошее, против всего плохого. Как бедному избирателю разобраться? Его каждый раз обманывают.

- Мы ничего не украли и ни разу не обманули. Проверьте все, что мы говорили за эти 30 лет. Но я больше скажу. Мы приняли решение: кандидаты от «Яблоко» в случае избрания будут получать зарплату на уровне средней по Москве.

- Что это значит?

- Вы знаете, сколько сейчас зарплата депутата Государственной Думы? 470 тысяч. А средняя по Москве - от 105 до 120 тысяч.

- Сейчас хрустнули зубы у многих наших читателей...

- Мы знаем, как плохо живут в регионах. Знаем, что там средняя зарплата 56 тысяч. Пенсии - 15 тысяч. И именно поэтому те, кто станет депутатом от нашей партии, три четверти своей зарплаты будут отправлять в детские дома. Жить депутат будет на сумму, которая нужна для проживания в Москве - на 22% от 470 тысяч. Это твердое наше обещание.

- У нас память, Григорий Алексеевич, хорошая, мы запомним.

- Договорились, проверьте. Я десять лет был депутатом Госдумы и (никогда об этом не говорил) половину своей зарплаты отправлял в два детских дома больных ДЦП - в Москве и Нижнем Новгороде...

И кстати, наши депутаты заранее отказываются (они подписали договор) от персональных автомобилей, от поездок бизнес-классом в самолетах, от СВ, от ВИП-залов, от люксовых гостиниц.

- В плацкарте ваши депутаты поедут?

- Не надо крайностей - есть купейные вагоны. В списках «Яблоко» молодые люди, они любят свою страну. И хотят показать: в России впервые появляются депутаты, которые будут жить, как их избиратели. Давайте посчитаем - если в Госдуме у «Яблоко» будет 20 депутатов, то 85 миллионов рублей в год будут отправляться в детские дома, благотворительные организации. Если 30 - то 128 миллионов. 20 яблочников сэкономят на личном транспорте 40 миллионов в год. На билетах - 70 миллионов.

- Но почему даже в вашей программе нет ничего об ответственности за невыполнение обещаний?

- Если человек обманет, его никогда в жизни больше не выберут. Он будет исключен из партии и из фракции «Яблоко».

И если будет принят закон об императивном мандате, он лишится депутатского звания.

«НЕУЖЕЛИ ВЫ ОПЯТЬ ПРОГОЛОСУЕТЕ ЗА ЭТУ ЖИЗНЬ?!»

- Что делать с нищенскими зарплатами в глубинке? Все партии обещают, что при их победе все будет хорошо...

- Нет, я так не скажу. Я скажу по-другому. Обращаюсь к избирателям: неужели вы опять будете голосовать за существующий порядок вещей? Неужели потому, что вам раздали по 10 тысяч? Вам так нравится жить? А я предлагаю - нужны новые лица. У нас в списке молодые политики до 40 лет. Это ваши дети, поверьте им, они будут для вас работать. Причем в ситуации тяжелой, даже отчаянной. Десять лет экономика в стагнации. Максимальная инфляция за последние пять лет, мощный рост цен. Три четверти семей живут в бедности. Полмиллиона бизнесов исчезло только в 2020 году! И знаете, что будет сразу после выборов? Правительство хочет запустить целый ряд проектов на 400 миллиардов рублей. А денег нет. Значит, готовьтесь, уважаемые, к повышению налогов.

- Диагноз все знают, интересно лечение.

- Лечение в неприкосновенности частной собственности, прекращении присвоения бюрократическим государством всего на свете. В отказе от системы государственно-монополистического капитализма.

У нас уже почти 80% - доля государственной собственности в экономике. Логика вора-чиновника проста - это государственная собственность, а значит, ничья. Убытки государственные, а доходы частные.

- Так что делать?

- Срочно нужна другая экономическая политика. Почти всем не нравится, что происходит, но вот что удивительно - избиратели снова выберут тех же самых! Я когда-то читал лекции в Бразилии и участвовал в дискуссии - в какой стране образование лучше. И один из бразильских коллег сказал: «Вы просто не понимаете, как плохо у нас с образованием. У нас 65% женщин в возрасте от 16 до 25 лет не понимают связи между «карнавалом» и рождением ребенка». Боюсь, что наши избиратели часто не понимают связи между тем, как они голосуют и как они живут.

- Но ваши оппоненты собираются строить новые города в Сибири. Предлагают избирателям экономический рай.

- Это один в один повторяет правление коммунистов, которые закончили развалом страны. Посмотрите программу коммунистов. Там написано - национализация всего, создание Госплана. Плюс эти безумные стройки «пятилетки» от «Единой России»… Будет нищета…

- То есть власть копирует коммунистическую идеологию?

- Абсолютно верно. У людей 35 тысяч в месяц средний доход, а власти собираются строить новые города. Они ориентируются на коммунистов с национализацией, Госпланом. Хотя все это привело к пустым полкам в магазинах. Не из-за интриг рухнул СССР, из-за пустых полок страна развалилась!

- Петр Первый тоже строил города. Санкт-Петербург заложил…

- Да, точно! Но до тех пор пока наше руководство будет жить с повернутой назад головой, до тех пор пока мозги будут работать в режиме XVII - XVIII веков, до тех пор пока приоритетом будут не люди, а какие-то новые территории или надуманные стройки, ничего хорошего в нашей стране не будет. Но тут еще одна тяжелая проблема - активная кампания КПРФ против вакцинации. Это же подлость! У нас прирост смертности за последний год самый большой в мире. Такого не было с 1947 года. Со стороны КПРФ это не просто вранье о происках и интригах - это дремучесть. Понимаю, что это рассчитано на избирателей с низким уровнем образования. Но надо же иметь совесть - ведь людям же это приносит ужасный вред!

«ОКАЖЕТЕСЬ НА НАРАХ, ИЗВИНИТЕ ЗА ПРЯМОТУ»

- Но даже либеральные избиратели, похоже, готовы голосовать хоть за черта лысого, хоть за Зюганова...

- И будете на нарах, извините за прямоту. Потому что коммунисты к власти никогда не придут. Но власти услышат сигнал: Ворсобину нравится сталинизм...

- Но если считать их не коммунистами, а социал-демократами...

- Как голосуем, так и живем. Запомните эту фразу. Коммунисты ни от чего не отказались. Ничего не пересмотрели. В их прошлом слишком много трагедий, вперед с этим невозможно идти.

- Но стоит ли идти на выборы, если нет веры, что результаты не сфальсифицируют?

- Надо идти и голосовать. Объясняю почему. Лидеры, которые руководят страной, могут быть хорошими и плохими, честными и лживыми, но они не глупые. В нашей стране не бывает лидеров-дураков. И они внимательно следят за голосованием. Они, конечно, могут изменить результаты. Но они точно узнают правду - как на самом деле проголосовал народ. И если они будут знать, что 10 миллионов людей проголосовали против войны - войны не будет. Если 10 миллионов людей проголосуют за другую экономическую политику - они внесут изменения в свою. Это не столько выборы, сколько референдум. Вот вам четыре партии - ЕР, КПРФ, СР, ЛДПР, которые все оставят как есть, и вот «Яблоко», которое предлагает перемены. Выбирайте сами. Потом не жалуйтесь.

Политической партией «Яблоко» выдвинут в составе федерального списка кандидатов кандидат, аффилированный с выполняющим функции иностранного агента лицом.

Оплачено из средств избирательного фонда Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».