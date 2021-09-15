«Газпром нефть» поддержит грантами лучшие социальные проекты в городах Сибири и Урала

15 сентября программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» начала принимать заявки инициативных граждан и некоммерческих организаций из регионов на участие в грантовом конкурсе. В течение месяца на платформе rodnyegoroda.ru/contest жители Ямала, Югры, Омской, Тюменской, Томской и Оренбургской областей смогут подать заявку на получение поддержки своих социальных проектов.

Приоритетные направления грантового конкурса этого года — создание комфортной среды, наука и образование, экология, креативные практики, сохранение традиционной культуры и поддержка местных сообществ.

«Грантовый конкурс — один из эффективных инструментов социальных инвестиций. Он позволяет найти и оказать поддержку локальным проектам, повышающим качество жизни и улучшающим социальный климат в регионах, где находятся наши промышленные предприятия, - отметил член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль. - С 2013 года мы поддержали почти 800 таких инициатив. Сопоставляя заявки со стратегиями регионов и нашими приоритетами социальных инвестиций, мы поддерживаем актуальные для регионов проекты. При этом около половины грантовых проектов устойчивы — то есть способны самостоятельно развиваться и после завершения помощи. В этом году мы запустили образовательный курс для тех, кто только планирует участвовать в конкурсе. Это способствует высокому качеству заявок и дает местным сообществам компетенции, необходимыми для эффективного социального проектирования».

Авторы самых убедительных инициатив для устойчивого развития регионов получат экспертную и финансовую поддержку.

На конкурс принимаются индивидуальные и командные заявки. В этом году акцент сделан на поддержке некоммерческих организаций.

Напомним, «Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», которая реализуется с 2012 года. Она направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ.