Италия ближе, чем кажется

Надо признаться, что последние два года пандемии были непростыми. Мы скучали по путешествиям, общению и стали задумываться о том, в каком месте хотели бы жить. Просыпаться и засыпать.

Интересным и ожидаемым фактом для всех стало то, что россияне больше всего скучали именно по Италии. Все-таки, это близкая нам по духу страна. Итальянская кухня вот уже лет пятнадцать, как завоевала наши сердца. Итальянская мода, журналы и магазины. Итальянские фрески в домашнем интерьере. Римские улочки с мощеными камнями и классикой итальянского ренессанса. И как мы без всего этого жили?

“Можешь забрать себе весь мир, но оставь мне Италию!» Так говорил Джузеппе Верди, добавляя, что сойдет с ума. Ну что ж. Не сойти с ума нам не давали тематические или исторические московские уголки, напоминающие об Италии. Будь то Траттория в местном торговом Центре, заказ итальянской гастрономии, сыров и свежих багетов в сети Eataly Moscow на Киевской. Старый гостиный двор на Ильинке, построенный при участии Джакомо Кваренги. Летняя веранда в Villa della Pasta, с плетеной мебелью и кирпичными сводами внутри. И целый фасад дома, отданный под уголочек Италии Trattoria FEEL ITALIAN на Пятницкой, где прощаясь с тобой говорят Аmore mio. В Италии обычно, когда обращаются к близким и дорогим людям употребляют «Любовь моя». Итальянцы такие романтики! Помните? Половина их смс начинается и кончается словами - «Любовь моя».

Но Москва любителей Италии не обидела!

В числе «Итальянских мест» есть так называемые «Архитектурные чудеса Итальянского мира»: Триумфальные ворота на Кутузовском проспекте по проекту Осипа Бове, Государственный академический Большой театр, Римско-католический собор на Малой Грузинской, Успенский собор Московского Кремля восстановленный Аристотелем Фьораванти. Все интерьеры собора оформлены римским иконописцем Дионисием со своими учениками! Посмотрите на башни кремлевских стен, все это работы итальянских зодчих. И обязательно загляните в жилой квартал «Римский» от ГК ФСК - первый выдающийся жилой комплекс с архитектурой в стиле итальянской классики в ближайшем Подмосковье!

Известный итальянский актер Альберто Сорди говорил, что Рим отличается от других городов. Это большой музей, гостиная, которую нужно пройти на цыпочках…

Вы готовы?

Давайте прогуляемся по Италии за МКАДом.

Ведь любая прогулка может привести к тому, что уже совсем скоро вы будете стоять у своего окна с чашечкой итальянского капучино и получать эстетическое удовольствие от своего личного домашнего Ренессанса!

В чем уникальность комплекса?

ЖК уже назвали архитектурным авторским чудом. Но, как известно любое чудо в современных реалиях должно быть комфортно, практично и удобно.

ГК ФСК возводит комплексы высоких стандартов.

Вы можете себе представить, что вас ждут более 100 вариантов планировок квартир? То есть, ситуации, как в известной киноленте «Ирония судьбы» и быть не может.

Обратите внимание на двухуровневую организацию пространства в ЖК «Римский»: верхний и нижний. Верхний уровень обустроен жилой и пешеходной зоной. Маленькая Италия будет радовать неоклассическими колоннами, витиеватыми балконами, уютными детскими двориками, функциональными спортивными площадками. А какие зоны отдыха! Все продумано до мелочей: лавочки, дорожки, озеленение и прогулки в стиле римских каникул.

Нижний уровень квартала будет наполнен всей инфраструктурой современного мира, вам никуда не придется ехать или что-то заказывать. Прекрасные доступные кафе, уютные ресторанчики для гурманов, аптеки, банки, ателье, «вкусные лавки», багетные, магазины, салоны красоты и заведения для детей. И многое другое. Это же самая настоящая Италия! В дополнение ко всему, ЖК «Римский» обеспечит своих жильцов абсолютным спокойствием: закрытая территория, видеонаблюдение, на входе магнитные карты. Также здесь будет школа на 1510 учеников, детские сады и медицинский центр, фитнесс-клуб с бассейном, бизнес-здания.

Итальянские квартиры и 100 конфигураций жилого метра

Хорошо, когда есть выбор, не так ли? Как говорят сами итальянцы: мы хотим высокое небо и высокие потолки. Пожалуйста! Высота потолков около 3 метров и в некоторых доходит до 7 метров на мансардных этажах. Есть французское остекление в пол и квартиры с эркером, окном в ванной комнате. И даже квартиры с палисадником, где вы посадите итальянские розы и цветущие декоративные кустарники. Там же есть отдельный вход.

Италия манит своей нестандартностью и в то же время классикой. Поэтому, в ЖК «Римский» вы можете найти много нестандартных решений. Как вам комната с разными углами и полукруглой выемкой? А как вам треугольный балкон или лоджия? И еще одна итальянская традиция со времен Борджиа: иметь дополнительный хозблок. Нас они не удивят, но порадуют: мы еще с советских времен покупали для этого гаражи, погреба и обустраивали метры на лестничных площадках. Итак, застройщик продумал все: на первом этаже можно приобрести вместительную кладовую около 4 кв. м.

На первом этаже предусмотрены специальные комнаты для детских колясок, велосипедов и даже специальное помещение для мойки лап животным! Но это же Рим, друзья, чего тут удивляться!

Еще фишка: в каждой квартире вы можете сами регулировать отопление, что очень удобно для людей с аллергией, пожилых или молодых семей с маленькими детьми, которые часто пользуются увлажнителями воздуха.

Отделка квартир также производится. Дизайнерская линейка такая: "Палермо", "Милан" и "Флоренция". Базовая отделка делится на светлые и темные тона. Разница базовой и дизайнерской отделки минимальна

Как доехать до Подмосковной Италии:

На общественном транспорте за 15 минут от станций метро "Домодедовская" или "Марьино. Маршрутом по Каширскому шоссе, мимо развязки с Московской кольцевой.