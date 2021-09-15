Ученые придумали, как повернуть вспять болезнь Альцгеймера

В настоящее время нет способа предотвратить или вылечить болезнь Альцгеймера. Фото: Shutterstock

Примерно 50 миллионов человек во всем мире живут с болезнью Альцгеймера, самой частой причиной деменции среди пожилых людей. И в настоящее время нет способа её предотвратить или вылечить.

Тем не менее, у человечества появился шанс справиться с ней. Ученые из Тель-Авивского университета разработали метод, который позволяет повернуть вспять «предвестники» - симптомы, сопутствующие наступлению деменции. «Использование этого метода обеспечивает многообещающую основу для новых профилактических методов лечения», сообщается на сайте университета.

Это первый случай, когда немедикаментозная терапия доказала свою эффективность в предотвращении основных биологических процессов, ведущих к развитию этого возрастного заболевания.

В ЧЕМ СУТЬ МЕТОДА

Исследователи предлагают использовать гипербарическую кислородную терапию (HBOT). Сама по себе она уже не нова, ее часто применяют для лечения отравлений угарным газом и инфекций, которые лишают ткани кислорода. Суть заключается в том, что пациенты дышат стопроцентным кислородом в специальной камере с высоким атмосферным давлением, и в это время у них восстанавливается поврежденная ткань мозга и возобновляется рост кровеносных сосудов и нервных клеток в головном мозге.

По этой причине израильские ученые решили использовать такой потенциал для лечения болезни Альцгеймера. Они частично изменили характеристики гипербарической кислородной терапии и усилили некоторые параметры, которые важны именно в случае заболевания деменцией. После чего опробовали разработку в лабораторных условиях.

После положительных результатов было решено провести тестирование на пациентах старше 65 лет на стадиях ухудшения психических и когнитивных функций.Терапия включала серию из 60 процедур в барокамерах в течение 90 дней.

- После серии таких процедур у пожилых пациентов, которые уже страдали от потери памяти, наблюдалось улучшение притока крови к мозгу, а также реальное улучшение когнитивных функций, - делится результатами исследования его соавтор, профессор Тель-Авивского университета Ури Ашери https://en-lifesci.tau.ac.il/profile/uria. - Новый подход однозначно улучшил характеристики, связанные с болезнью.

В частности, гипербарическое лечение привело к:

- Улучшению памяти в среднем у 16,5% пациентов

- Увеличению кровотока в 16% -23% случаев

- Повышению внимания и концентрации у 6% пациентов

- Улучшению скорости обработки информации в 10,3%

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?

- Наши результаты вселяют надежду на то, что теперь мы сможем бороться с одним из величайших вызовов западному миру, - объясняет участник исследования доктор Ронит Шапира. - Согласно нашим выводам, гипербарическая терапия в качестве профилактики, проводимая в более молодом возрасте, может предотвратить это тяжелое заболевание в пожилом.

Исследование является частью комплексной программы, направленной на то, чтобы обратить вспять процессы старения и сопутствующие заболевания.